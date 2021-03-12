Marc O'Polo укореняется в России

Владелец европейского одежного бренда Marc O'Polo самостоятельно займется развитием в России. Для этого он выкупает у fashion-дистрибутора «ДжамильКо» всю российскую часть бизнеса. Работа напрямую может оказаться более дорогой и менее гибкой, предупреждают эксперты.

Занимавшаяся по франшизе развитием бренда Marc O'Polo в России «ДжамильКо» передаст все связанные с брендом активы под управление материнской компании — Marc O'Polo AG. Об этом “Ъ” рассказал представитель Marc O'Polo AG. В рамках соглашения «ДжамильКо» уступит 11 монобрендовых магазинов, два аутлета и интернет-магазин, уточняет он. Сделка готовилась на протяжении полугода, завершение процесса займет около месяца, добавила гендиректор «ДжамильКо» Кира Балашова. Стороны не раскрывают условия соглашения. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценил сделку в пределах $5 млн.

Госпожа Балашова пояснила, что для компании реструктуризация портфеля брендов — обычная практика. Ранее «ДжамильКо» вывела на рынок и передала глобальным игрокам такие бренды, как Levi Strauss, Swatch, Dior, Hermes, Burberry. Развитием Marc O'Polo в России компания занималась на протяжении десяти лет, уточняет она. «ДжамильКо» была единственным офлайн-дистрибутором Marc O'Polo в России, отмечает руководитель трансформации в России Marc O'Polo AG София Кофманн.

Marc O'Polo основана в 1967 году, штаб-квартира находится в Германии. Сейчас торговая марка представлена в 37 странах, включая Бельгию, Францию, Норвегию, Китай, Польшу и Россию. По собственным данным, в 2018–2019 финансовом году выручка компании составила €472 млн. Российская часть бизнеса после сделки будет управляться через ООО «Марк О'Поло Рус», ее гендиректором указана Марианна Румянцева.

После самостоятельного выхода на российский рынок бренд будет усиливать свой ассортимент, объясняет госпожа Кофманн: «В ближайшее время на рынке появится больше обуви и аксессуаров, рассматриваем выход с детской линией одежды». В будущем компания продолжит развитие физических магазинов с фокусом на премиальные аутлеты, а также будет наращивать свое присутствие в Санкт-Петербурге. Немецкая компания намерена выходить в города-миллионники за счет будущих франчайзи, продолжает София Кофманн.

Обычно подобные сделки происходят в период динамичного роста рынка либо в период кризисного спада продаж, считает гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс. Во втором случае такой подход дает возможность поддерживать бренд на рынке, возможно, даже временно дотируя его, продолжает она. По предварительным оценкам FCG, рынок российской моды по итогам 2020 года мог сократиться на 25%, до 1,7 трлн руб.

Работа через дистрибутора в стратегических странах представляет собой промежуточную итерацию перед выходом на рынок в полном объеме, уверен Михаил Бурмистров. Покупка российской части бизнеса позволит ускорить развитие, продолжает он, однако у бренда могут возникнуть сложности: «"ДжамильКо" как игрок с большим количеством брендов в портфеле имеет преимущество, связанное с контролем издержек и эффектом масштаба. Модель управления напрямую будет, по крайней мере на начальном этапе, более дорогой и менее гибкой».

В случае работы через прямое представительство все затраты и издержки несет сам производитель, соглашается Анна Лебсак-Клейманс. Среди плюсов подобного формата она называет отсутствие посредника при коммуникации с рынком и заказчиками: «Работая напрямую, бренды сокращают издержки на агентов, имеют возможность вести более гибкую ценовую и маркетинговую политику, оперативно реагировать на внутренний спрос, принимать оперативные решения по локальным управленческим стратегиям». Все большее количество крупных брендов оперируют на российском рынке напрямую, констатирует эксперт.

Никита Щуренков