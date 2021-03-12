Многодетные семьи готовят к премьерному показу

Депутаты Саратовской областной думы внесли проект обращения к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на заседание комитета по ЖКХ.Документ подготовила справоросс Зинаида Самсонова еще в конце прошлого года. В нем поднимается вопрос об обеспечении инфраструктурой земельных участков, предназначенных для многодетных семей региона. Всего в очереди на получение земли стоит 18 тыс. семей. Госпожа Самсонова считает, что нужно обратиться в федеральное правительство за помощью, так как регион самостоятельно с этим вопросом не справится из-за отсутствия денежных средств. Руководитель профильного комитета затруднился сказать, есть ли вероятность, что документ будет направлен главе кабмина РФ.Поддерживающий инициативу коммунист уверен, что этого не ­произойдет.

Проект обращения к председателю правительства России Михаилу Мишустину будет рассмотрен на заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Саратовской областной думы. Инициатива, которую внесла депутат от «Справедливой России» Зинаида Самсонова, посвящена проблемам многодетных семей. В частности, речь идет о выделении из федерального бюджета средств на обеспечение инфраструктурой земельных участков, предназначенных для этой категории граждан.

Госпожа Самсонова на заседании рабочей группы отметила, что в прошлом году выделили 203 участка по всему региону. На данный момент в области на учете состоит больше 18 тыс. семей.

Справоросс отметила, что прошло восемь лет с выхода указа президента РФ Владимира Путина о предоставлении льготных земельных участков, но региональные власти его не выполняют. По ее словам, эта тема поднимается уже не в первый раз, и для решения проблемы Саратовской области нужны денежные средства, которых в региональном бюджете нет.

«Вопрос очень острый. В Саратове, Энгельсе, Вольске, Красноармейске, Хвалынске это серьезная проблема. Мне ответили, что для решения проблемы с земельными участками нужно 4,5 млрд руб. Поэтому родилось это обращение. Мы с вами не сможем найти эти деньги в бюджете. Надо принимать обращение к федеральному центру»,— рассказала госпожа Самсонова.

Депутат облдумы подготовила документ еще в ноябре 2020 года. Тогда председатель правительства области Роман Бусаргин и правовое управление думы выдали свои заключения, указав на все неточности, которые были откорректированы депутатом. В прошлом месяце руководство законодательного собрания направило проект обращения в Министерство юстиции РФ.Зинаида Самсонова считает, что руководство думы таким образом сознательно затягивает принятие документа. «Почему вы не доверяете правовому управлению облдумы? Достаточно было его заключения. А Минюст нужен, чтобы оттянуть решение этого вопроса. Я же просила не поднимать на этот уровень»,— высказалась справоросс.

Руководитель регионального комитета по ЖКХ Сергей Гладков затруднился оценить перспективы инициативы госпожи Самсоновой: «Все будет зависеть от позиции депутатов, как они решат. Я не могу говорить за всех».

По мнению депутата Саратовской областной думы Александра Анидалова (КПРФ), проект обращения принят не будет. Он рассказал, что их партия поддерживает инициативу, но единороссы против даже серьезного обсуждения этого ­документа.

«Это насмешка — дать земли и не дать коммуникаций к ним. Мы согласны, что областной бюджет это не потянет. Самое обидное, мы поддержали бы даже законопроект, а там всего лишь обращение. Но даже с ним „Единая Россия“ боится обратиться на федеральный уровень. Она выступила против того, чтобы это сколько-нибудь серьезно обсудить на комитете — предлагают вынести этот вопрос лишь с предложением на доработку. Мы не понимаем позиции единороссов. Почему сложно донести информацию, что регион не может реализовать федеральный закон из-за отсутствия средств в областном бюджете. За всю историю ни одно обращение оппозиции принято не было в Саратовской облдуме, даже самые логичные и требующиеся народу»,— сказал господин Анидалов.

Мария Шахрай