Реставраторы идут на «Рекорд»

В Нижнем Новгороде продолжается реставрация помещений центра «Рекорд». В общей сложности в ремонт и оснащение киноцентра новым оборудованием будет вложено более 100 млн руб. В региональном минкульте считают, что затраты на ремонт «Рекорда» никогда не окупятся, так как самостоятельно он сможет зарабатывать только часть необходимых для финансирования своей деятельности средств. Пока в министерстве просчитывают объем субсидий на содержание киноцентра, деньги будут перераспределены с других бюджетных статей. Реставраторы обещают закончить работу в июле 2021 года, при этом восстановление некоторых элементов исторического декора оставят «следующему поколению».



Общий объем средств, направленных из федерального и регионального бюджетов на реставрацию и расширение функционала центра культуры «Рекорд» в Нижнем Новгороде, составит более 105 млн руб. По словам министра культуры Нижегородской области Олега Берковича, первый этап реставрации прошел в 2019 году, на него было потрачено 36,2 млн руб. В итоге подрядчик отремонтировал двухуровневую ротонду и провел демонтаж конструкций в кинозале и выставочном зале. После этого деньги закончились, и почти два года «Рекорд» стоял не доделанный. «В прошлом году мы аккуратно перетрясли программу федеральной поддержки к 800-летию Нижнего Новгорода и нашли 35,5 млн руб. на то, чтобы полностью закончить ремонтные работы. Еще 33,4 млн руб. были найдены в региональном бюджете на закупку оборудования, позволяющего проводить кинопоказы, лекции, джазовые вечера и организовывать выставки», — рассказал министр. По его словам, после реставрации в «Рекорде» будет расположено около 500 кв. м выставочных пространств, а в ротонде откроется кафе. Конкурс на точку общепита власти планируют провести среди нижегородских рестораторов. Если же местные коммерсанты откажутся, власти пригласят поучаствовать федеральные сети.

Кинотеатр «Рекорд» имеет богатую историю: в Нижнем Новгороде его открыли в 1938 году в здании общежития Института инженеров водного транспорта, построенном по проекту архитектора Александра Яковлева. Сегодня здание признано объектом культурного наследия. С 1991 года «Рекорд» стал киноцентром, в нем также проводили фестивали, выставки, концерты, публичные лекции, семинары и прочие культурные мероприятия. В «Рекорде» проходили показы артхаусных фильмов, но в 2011 году киноцентр из-за убытков оказался на грани закрытия. Позже региональные власти решили его сохранить.

В минкульте пока не называют объем средств, необходимых для функционирования «Рекорда». По словам Олега Берковича, затраты на ремонт за счет ежедневной деятельности центра не окупятся никогда. Предполагается, что доходы учреждения после ремонта вырастут, но их будет хватать только на частичное покрытие затрат на текущую деятельность. Поэтому работу «Рекорда» будет частично финансировать областной бюджет. «Хотелось бы, чтобы при финансировании этой площадки мы вышли на цифру 50% на 50% с постепенным снижением доли бюджетной поддержки. Если мы достигнем соотношения 30% на 70%, это будет очень неплохо», — отметил министр культуры. По его словам, до конца апреля планируется принять бизнес-план работы «Рекорда» в этом году. Средства на поддержку киноцентра Олег Беркович пообещал найти внутри бюджета министерства культуры, перераспределив их с других статей.

По словам руководителя архитектурного бюро «Гора» Станислава Горшунова, при разработке проекта был проведен анализ старых чертежей здания. Архитекторы изменили планировочную структуру здания для расширения его функционала. Например, увеличилось количество посадочных мест в кафе, на втором этаже ротонды спланирован коворкинг на 60 человек и лекторий на 40 человек. Сейчас строители завершают реставрационные работы в кинозале и выставочном зале. В советские годы исторический интерьер был зашит панелями и спрятан от зрителей, теперь его откроют. Генеральный директор компании-подрядчика ЗАО СМУ-77 Владимир Молоканов рассказал, что часть декоративных элементов интерьера была утрачена: это касается потолков с лепниной и барельефов в выставочном зале. При подготовке к реставрации решили их не восстанавливать. «Возможность для этого у нас есть — чертежи и фотографии этих элементов сохранены. Однако перед нами стояла немного другая задача. Мы занялись реставрацией, а следующему поколению оставили возможность восстановить часть утраченного интерьера», — заключил господин Молоканов. Завершение ремонта и открытие «Рекорда» запланировано на середину июля.

Андрей Репин