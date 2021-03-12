Возвратные действия

На второй конкурс по отбору главы Пермского района заявились семь кандидатов. Среди них глава Кировского района Перми и экс-руководитель администрации муниципалитета Владимир Цветов. По данным „Ъ-Прикамье“, его готовы поддержать около половины депутатов земского собрания и краевые власти. Эксперты также отдают предпочтение экс-главе администрации. По их мнению, кандидаты, способные консолидировать протестных депутатов, в этот раз на конкурс не заявились.

Вчера завершился прием заявок от кандидатов на конкурс по отбору главы Пермского муниципального района. На руководящий пост претендуют семь человек: глава Кировского района Перми Владимир Цветов, глава Гамово Марсель Алдаров, замглавы администрации Пермского района Сергей Ермаков, начальник юридического отдела «Пермского краевого центра дезинфектологии» Владислав Железнов, руководитель Двуреченского сельского поселения Марина Гонина, директор ООО «Форма качественного управления» Александр Обирин и предприниматель Виктор Слесаренко.

По информации собеседников „Ъ-Прикамье“, знакомых с ситуацией в районе, наиболее вероятным кандидатом на пост главы района считается Владимир Цветов. Ранее он уже работал в муниципалитете, где возглавлял местную администрацию с 2014 по 2019 год. Контракт с чиновником был расторгнут Александром Кузнецовым, на тот момент занимавшим пост главы района.

По данным „Ъ-Прикамье“, господина Цветова готовы поддержать как краевые власти, так и около половины депутатов местного земского собрания. Для победы кандидат должен заручиться поддержкой большинства депутатов. «Мы надеемся, что конкурс состоится, и у района наконец-то появится полноценный глава. Будет понятно, кто несет ответственность за территорию и с кого спрашивать»,— поделился с „Ъ-Прикамье“ собеседник, близкий к администрации губернатора.

Конкурс запланирован на 31 марта. Кандидаты предложат свои программы развития Пермского района. Комиссия, состоящая из представителей губернатора и муниципалитета, отберет двух кандидатов и представит их депутатам земского собрания. Главой станет претендент, получивший наибольшее количество голосов.

Пост руководителя Пермского района стал вакантным в сентябре 2020 года, когда Александр Кузнецов, возглавлявший муниципалитет с 2000 года, досрочно покинул должность. Первый конкурс на пост главы района не состоялся. Осенью прошлого года конкурсная комиссия представила земскому собранию двух кандидатов: министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрия Килейко и главу Кукуштана Александра Кулакова. В итоге депутаты отказались голосовать за них, так как поддерживали вице-спикера собрания Игоря Варушкина. Тогда председатель комиссии и глава администрации губернатора Пермского края Леонид Политов воспользовался правом решающего голоса и не допустил господина Варушкина до заседания земсобрания.

Не дожидаясь окончания конкурса, земцы внесли в положение о его проведении изменения, позволяющие выбрать председателя комиссии с правом решающего голоса из представителей района, а не краевой власти. Депутаты также предусмотрели возможность принимать решения без участия представителей губернатора. В начале 2021 года эти изменения были отменены Пермским краевым судом, и депутаты вернулись к типовому документу. Отметим, что истцом в данном процессе выступил Владислав Железнов, заявившийся на новый конкурс.

Политический консультант Сергей Иванов полагает, что наибольшие шансы возглавить муниципалитет у Владимира Цветова. «В отличие от Дмитрия Килейко, Владимир Цветов не чужой для района, и часть депутатов готова его поддержать, даже несмотря на конфликт с командой Александра Кузнецова. Кроме того, у противников Цветова нет консолидированного кандидата, вокруг которого можно было бы объединиться. На первом конкурсе такой фигурой был Игорь Варушкин. Сейчас, вероятно, политический блок краевой администрации приложил усилия, чтобы сильные альтернативные кандидаты на конкурс не заявились»,— отмечает эксперт.

Политтехнолог Алексей Чусовитин тоже считает Владимира Цветова потенциальным фаворитом. «Человек для муниципалитета не чужой, депутаты его знают, многие с ним работали. Кроме того, у Владимира Цветова есть опыт работы с региональными властями, он понимает, как работает политическая система Пермского края, обладает необходимыми управленческими навыками. На мой взгляд, это хорошая компромиссная фигура. Поэтому конкурс вполне может состояться, если краевые власти и депутаты не будут давить друг на друга, а продолжат вести переговоры конструктивно»,— полагает господин Чусовитин.

Константин Кадочников