Экспертиза пришлась к Товарному двору

В краевой арбитраж поступил экспертный отчет о рыночной стоимости территории Товарного двора, которую в 2018 году приобрели региональные власти для строительства транспортно-пересадочного узла. По данным эксперта, стоимость участка в 14 га на момент покупки составляла 818 млн руб. — на 19 млн больше, чем цена сделки. Теперь экс­перту предстоит ответить в суде на вопросы прокуратуры, которая оспаривает указанную сделку. По мнению юристов, выводы экспертизы ослабляют позицию надзорного органа, но при определенных условиях она может быть назначена повторно.



Краевой арбитраж вчера возобновил рассмотрение иска прокуратуры, которая оспаривает сделку по приобретению Товарного двора пермскими властями. 18 участков со строениями общей площадью 14 га были приобретены у РЖД в конце 2018 года за 798,7 млн руб. Прокуратура считает цену земельного актива завышенной, а механизм приобретения — неподходящим. В итоге ведомство обратилось в суд к ОАО «РЖД» и краевому управлению автодорог и транспорта о признании сделки недействительной. Вчерашнее заседание было посвящено обсуждению отчета эксперта, оценивавшего рыночную стоимость Товарного двора. По мнению эксперта Рубена Аязяна из ООО «Институт проблем предпринимательства» (Санкт-Петербург), на момент сделки она составляла 818 млн руб. — даже больше, чем цена по договору между краевыми властями и РЖД.

У представителя прокуратуры Антона Мальцева к заключению экс­перта возникли вопросы, и он ходатайствовал о его вызове в суд. По мнению истца, в документе содержится информация о том, что участок будет использоваться под коммерческую недвижимость. При этом по проекту планировки территории, который утвержден краевым правительством в 2019 году, 3,16 га из общей площади отводилось под транспортно-пересадочный узел. Еще 6,46 га должна была занять улица общегородского значения. «Вряд ли ее можно использовать под коммерческую недвижимость»,— заметил Антон Мальцев.

В ходе обсуждения ходатайства прокурора представитель управления автодорог не смогла ответить на вопрос судьи, для чего ведомство приобрело Товарный двор и что там разместят. При этом сегодня на Товарном дворе установлена зона деловой, обслуживающей и производственной активности при транспортных узлах Ц-3. По словам юристов РЖД и представителя минтранса, разрешенное использование участка предполагает строительство транспортно-пересадочного узла на Перми II, «предусматривающего комфортное обслуживание пассажиров». В этот комплекс могут войти и коммерческие площади, например, магазины или офисы. По данным регионального минимущества, сейчас участок передан в пользование краевому управлению капстроительства. Оно объявило конкурс на проектно-изыскательские работы по концертно-спортивному комплексу, планируемому на части территории.

Представители ответчиков и привлеченного в качестве третьего лица краевого минтранса высказались против вызова эксперта в судебное заседание. В министерстве считают, что он представил полное заключение и необходимости в пояснениях нет. В РЖД добавили, что в состав Товарного двора, среди прочего, входит крупный участок площадью более 11 га, и даже его кадастровая, а не рыночная стоимость на 5 марта составляла 1 млрд руб. «Стоимость не понижается с момента сделки, а только увеличивается — и это только один участок»,— пояснил представитель госкомпании.

В итоге ходатайство прокуратуры о вызове эксперта «Института проблем предпринимательства» суд удовлетворил. Дать пояснения Рубен Аязян сможет путем видеоконференцсвязи в середине апреля.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин считает, что прокуратура с высокой степенью вероятности не победит в этом споре. Тот факт, что несколько лет назад участок стоил определенную сумму, не означает, что его цена с течением времени не могла измениться. «Если прокуратура не найдет чего-то сверхъестественного, каких-то фактов, позволяющих опровергнуть и успешно оспорить выводы эксперта, то они лягут в основу решения об отказе в иске»,— отметил господин Клеточкин.

По мнению исполнительного директора юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антона Бабенко, перспективы дела пока неясны. Однако позиция прокуратуры будет выглядеть слабой, если из заключения судебной экспертизы следует, что стоимость приобретенного имущества не была занижена. При этом юрист отмечает, что при наличии существенных недостатков суд вправе назначить повторную экспертизу. «Если стороны при совершении сделки допустили нарушения порядка выкупа имущества, то есть вероятность признания сделки недействительной, даже если она прошла по рыночной цене»,— говорит гос­подин Бабенко.

Евгения Ахмедова