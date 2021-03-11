Оборонные предприятия подыщут замену WhatsApp

Сотрудников оборонных предприятий хотят оставить без иностранных приложений для общения на работе. Корпоративные и рабочие чаты в госкорпорации «Ростех», а также ее дочерних холдингах и компаниях в ближайшее время должны перевести из WhatsApp в другой мессенджер, сообщает РБК со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе. По данным издания, сотрудникам и раньше запрещалось устанавливать на рабочие компьютеры зарубежные приложения. Но многие из них все же использовали Zoom, Skype и мессенджеры, чтобы ускорить коммуникацию. При этом о запрете иметь WhatsApp на собственном телефоне для личного общения речи не идет.

Какие риски для российской оборонки несут иностранные приложения? И есть ли подходящие альтернативы для рабочего общения? На эти вопросы ответил гендиректор компании «Киберполигон» Лука Сафонов: «В первую очередь эти мессенджеры принадлежат иностранным компаниям с только им известным интересом и коллаборациями с иностранными спецслужбами.

Поэтому тут, как говорится, к гадалке не ходи, если используешь этот зарубежный софт, твои исходящие наработки рано или поздно попадут в руки вероятного противника.

Голосовая информация тоже может охраняться законом и содержать тайну. Что касается мессенджеров, в рабочих чатах народ обменивается и документами, и чертежами, и чем угодно, потому что это удобно. В качестве альтернативы есть российские разработки, которые можно использовать. Для видеосовещаний существует в том числе, например, сервис Jitsi, который можно поставить на свой сервер и использовать его локально как аналоговый. Мессенджеров на самом деле тысячи, но вопрос только в том, какой будет наиболее безопасным».

WhatsApp в начале января объявил, что меняет политику конфиденциальности, и дополнительные персональные данные его пользователей будут передаваться в головную компанию Facebook. Впрочем, позднее руководство мессенджера отложило введение новых правил и поспешило объяснить, что личные переписки останутся зашифрованными. Обычные пользователи здесь, действительно, рискуют не так сильно, если только приложение не взломают хакеры, говорит специалист по анализу данных, гендиректор компании Tazeros Global Systems Артур Хачуян:

«На обычного пользователя смогут таргетировать рекламу, применяя те данные, которые были засвечены в WhatsApp при регистрации — номер телефона, имя, фамилию. По сути дела, ничего страшнее этого не произойдет. Что касается коммуникаций сотрудников оборонных предприятий через WhatsApp, мессенджер имеет сквозное шифрование, активированное по умолчанию.

Поэтому сервер не может читать сообщения, если это, конечно, не какое-то взломанное или модифицированное приложение.

Фактически корпорация Facebook не может читать сообщения, которые проходят внутри мессенджера, но способна анализировать метаданные самых сообщений: время отправления, место, IP-адрес и прочую служебную информацию».

В феврале СМИ сообщали о том, что департамент информационных технологий Москвы разрабатывает для мэрии замену Skype и Telegram. Предполагается, что новый мессенджер должен обеспечить безопасную коммуникацию в первую очередь между чиновниками. Однако в самом департаменте тогда не стали комментировать разработку приложения и лишь отметили, что ведомство системно тестирует новые решения.

Владимир Расулов