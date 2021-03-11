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Jeep показал серийные Wagoneer и Grand Wagoneer

Компания Jeep показала серийный вариант новой модели Grand Wagoneer, который выйдет на рынок в 2021 году.

Технически автомобиль унифицирован с пикапом Ram 1500 и имеет рамную конструкцию, доработанную подвеску (опционально доступна пневмоподвеска Quadra-Lift) и свои силовые агрегаты. Wagoneer оснащается 397-сильным 5,7-литровым V8 с 48-вольтовой гибридной системой, а Gran Wagoneer имеет 477-сильный 6,4-литровый V8. Оба мотора сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Базовый вариант модели заднеприводный, но в качестве опции предложен полный привод в различных версиях — предусмотрены варианты Quadra-Trac I, Quadra-Trac II с понижающей передачей и Quadra-Drive II с электронноуправляемой блокировкой заднего дифференциала.

Новинка не несет на кузове шильдиков Jeep и будет позиционироваться как флагманская модель под отдельным суббрендом Wagoneer — отсылкой к марке является только традиционная решетка радиатора с 7-ю вертикальными прорезями. Салон, рассчитанный на 7 или 8 человек, имеет 3-рядную компоновку. В отделке использованы дерево, стекло, алюминий, микрофибра, синтетика. Предусмотрены до 7 дисплеев, включая цифровую панель приборов, новая мультимедийная система UConnect 5 на операционной системе Android, акустика McIntosh, имеющая 23 динамика, а также другое оборудование.

Версии Wagoneer и Grand Wagoneer отличаются оснащением. Wagoneer имеет 10,3-дюймовую цифровую панель приборов и мультимедиа UConnect 5 с 10,1-дюймовым тачскрином — у Grand Wagoneer приборы на 12,3 дюйма, а мультимедиа — на 12 дюймов. Кроме того, у Grand Wagoneer иной дизайн бамперов, капота и фар, салон отделан более дорогими материалами и имеет более богатое оснащение, включая фирменный «полуавтопилот» Active Driving Assist.

Напомним, оригинальная модель Jeep Grand Wagoneer выпускалась с 1984 по 1991 годы, а с 1992 по 1993 год наименование Gran Wagoneer называлась одна из комплектаций внедорожника Jeep Grand Cherokee. Прототип модели нового поколения был представлен осенью 2020 года.

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