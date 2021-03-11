Посевная кампания на Кубани стартовала на месяц позже

Из-за холодной весны аграрии Краснодарского края приступили к посеву яровых на месяц позже обычного, закончить кампанию планируется к 1 мая, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.

По данным администрации, в этом году площадь земель под яровые составит 1,8 млн га, в их числе около 740 тыс. га зерновых и зернобобовых. В 2021 году более чем на 70 тыс. га увеличат площадь посева сахарной свеклы, гороха, сои и озимого рапса. Высадка яровых уже началась в 13 районах северной и центральной части Краснодарского края.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в 2021 году в регионе на 36% увеличат поддержку растениеводства, на эти цели из бюджета будет выделено 3 млрд руб. При этом более, чем вдвое, до 456 млн руб., вырастет субсидирование производства масличных культур в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Еще 138 млн руб. выделят на финансирование гидромелиоративных мероприятий.

Ольга Логинова