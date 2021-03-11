Вердикт переписали в срок За убийство авиационного топ-менеджера наемникам запросили от 17 до 20 лет лишения свободы

Сегодня в Верховном суде Башкирии прошли прения по резонансному делу об убийстве топ-менеджера ПАО ОДК-УМПО, выпускающего авиационные двигатели, Юрия Яшина. Гособвинитель запросил для подсудимых от 17 до 20 лет лишения свободы. Представитель потерпевших потребовал «максимально сурового наказания». Адвокаты подсудимого Сергея Евстафьева просили полностью его оправдать. Они ссылались в том числе на то, что в оправдательный вердикт присяжных незаконно были внесены изменения.

В Верховном суде Башкирии прошли прения по резонансному делу об убийстве в июле 2018 года заместителя коммерческого директора ОДК-УМПО Юрия Яшина. Тело господина Яшина с многочисленными травмами головы было найдено спустя сутки после его исчезновения недалеко от железнодорожного вокзала Уфы. По материалам дела, топ-менеджера забили подручными средствами и битой четверо наемников: Федор Токарев, Альмир Хасанов, Руслан Мингазов и Эрик Талипов. Организатором убийства следствие называет коммерческого директора ОДК-УМПО Сергея Евстафьева. Они обвиняются в разбойном нападении, совершенном организованной группой, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. «а» и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), а также в убийстве по найму (п. «ж» и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

12 февраля коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт всем подсудимым, однако адвокаты Сергея Евстафьева заявляли, что вопросный лист, который присяжные заполнили днем ранее, был изменен.

Из документа (имеется в распоряжении “Ъ”; см. слайдер) следовало, что присяжные пришли к выводу о недоказанности вины Сергея Евстафьева, но позднее в документ были внесены рукописные изменения об обратном.

По мнению адвокатов, это может говорить об оказанном давлении на присяжных. Распустить коллегию присяжных, из которой ранее ушли два человека, и сменить судью адвокатам Сергея Евстафьева на прошлой неделе не удалось.

В минувшем судебном заседании гособвинитель Роберт Фаттахов попросил признать Сергея Евстафьева виновным в убийстве по найму и разбойном нападении, совершенном организованной группой с причинением тяжкого вреда здоровью, и приговорить его к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Аналогичный срок представитель прокуратуры попросил для Федора Токарева. Альмир Хасанов, по мнению гособвинителя, должен провести в заключении 19 лет, Руслан Мингазов — 18 лет, Эрик Талипов — 17 лет.

Гражданский иск потерпевших (жена Юрия Яшина Марина требует взыскать с подсудимых 100 млн руб., а его дочери Ульяна и Екатерина — 11 млн и 10 млн руб. соответственно) гособвинитель попросил «удовлетворить в разумных пределах».

Представитель Альмира Хасанова Рустам Гумеров отметил, что в действиях его клиента «отсутствовал умысел убить Яшина и все ребята, как и он, шли на ограбление».

Также он заметил, что его клиент состоял на психиатрическом учете с 2013 года, «продолжительное время является ВИЧ-инфицированным» с сопутствующим диагнозом «гепатит С». Адвокат Евгений Молоканов, защищающий Руслана Мингазова, попросил исключить из обвинения его подзащитного пункт об убийстве организованной группой. Адвокат Эрика Талипова Дмитрий Колесник попросил обратить внимание «на отсутствие Талипова в момент причинения смерти потерпевшему». Представитель Федора Токарева Никита Окень попросил учесть признание вины его клиентом, сотрудничество со следствием, наличие двух малолетних детей.

Защита Сергея Евстафьева настаивала на противоречиях в вопросном листе присяжных. Адвокат Айрат Хикматуллин подчеркивал, что суду необходимо вернуться на стадию провозглашения вердикта от 11 февраля. Адвокат Иван Данилин вновь предложил суду распустить коллегию присяжных. Павел Киселев и Филюс Исмагилов потребовали вынести их клиенту оправдательный приговор.

Единственным из подсудимых в прениях участвовал Федор Токарев. Он подчеркнул, что доводы прокурора в отношении Альмира Хасанова, Руслана Мингазова и Эрика Талипова считает «необоснованными», поскольку именно в этом преступлении вся тяжесть ложится на него лично: «Это мое преступление».

Он признал, что какое-то участие «они принимали», но «они шли на ограбление», а все остальное исходило от него.

С последним словом в суде выступил только Сергей Евстафьев. «На каком основании здесь, в этом храме правосудия, так грубо нарушаются законы, мне не понятно»,— начал он свою речь.

По его мнению, за год судебного разбирательства были допущены «грубейшие ошибки». Он также обратил внимание на то, что присяжные переписали свой вердикт. «Я не имею никакого отношения к этому преступлению, это было доказано в ходе судебного заседания и подтверждается всеми материалами дела,— заявил он судье.— Прошу вас и требую, я имею право требовать, потому что я отработал на заводе и пользу принес государству больше, чем вы все здесь вместе взятые. Я имею право на суд, который происходит по законам Российской Федерации, а не по чьим-то домыслам и фантазиям. Поэтому я прошу и требую не нарушать законы Российской Федерации и признать меня невиновным».

Судья Ильгиз Ахметдинов удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора назначено на 17 марта.

Майя Иванова, Уфа