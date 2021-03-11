Прокурор не дождался проверки

Заместитель прокурора Московской области Семен Якубов подал рапорт об отставке. В самом ведомстве говорят, что госсоветник юстиции 3-го класса решил покинуть надзорные органы по собственному желанию. По одной из версий, господин Якубов был вынужден это сделать после того, как им стали интересоваться правоохранительные органы в связи с уголовным делом о перестрелке у башни ОКО в «Москва-Сити». В прокуратуре это не комментируют.

Семен Якубов, по данным источников “Ъ”, сейчас находится в отпуске. Перед ним он подал на имя прокурора Мособласти Сергея Забатурина рапорт об отставке и увольнении из органов прокуратуры. Если господин Забатурин согласится с решением коллеги, рапорт будет отправлен в Генпрокуратуру, а оттуда в администрацию президента, поскольку должность у госсоветника юстиции 3-го класса (соответствует званию генерал-майора) Семена Якубова «указная».

Выходец из Дагестана Якубов служит в органах прокуратуры с 1997 года. Был следователем транспортной прокуратуры. В 2001—2007 годах являлся заместителем Московско-Ярославского транспортного прокурора Москвы. После создания Следственного комитета России (СКР) перешел в него — в 2007—2009 годах — руководитель Центрального следственного отдела на транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СКР. Затем в течение двух лет руководил Северным следственным отделом ММСУТ СКР. В 2010 году вернулся в прокуратуру — был заместителем, а потом и первым замом прокурора Центрального административного округа Москвы. В 2014 году возглавил Одинцовскую горпрокуратуру Московской области, а в апреле 2017 году приказом генпрокурора Юрия Чайки назначен зампрокурора Подмосковья.

Учитывая, что генералу всего 44 года (в органах прокуратуры можно служить до 70 лет), а возглавляет Мособлпрокуратуру коллега господина Якубова — бывший региональный транспортный прокурор Забатурин, решение об отставке выглядит по меньшей мере странно.

Объяснить решение в самой прокуратуре не смогли, однако, по некоторым данным, оно могло быть связано с активизировавшимся в последнее время расследованием перестрелки в 2017 году у башни ОКО в «Москва-Сити».

Само уголовное дело в отношении стрелков Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова, выходцев из Дагестана, охранявших экс-совладельца компании «Вимм-Билль-Данн», долларового миллионера Гавриила Юшваева слушается в суде. Однако центральный аппарат СКР и ФСБ разбираются, почему следствие, изначально придерживавшееся версии об их виновности, затем попыталось сделать крайними в этой истории сотрудников ЧОП и ФГУП «Охрана» Росгвардии, пострадавших в перестрелке.

Бывшего следователя ГСУ СКР по Москве Левона Агаджаняна, который расследовал это дело, в декабре прошлого года арестовали по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и привлечении заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности (ст. 299 УК РФ). Его руководителей допросили в качестве свидетелей. Якобы вопросы возникли и к зампрокурора Мособласти, с которым его земляк Юшваев мог консультироваться по скандальному делу. По некоторым данным, в отношении господина Якубова была инициирована служебная проверка, по результатам которой, возможно, его могли уволить и по отрицательным мотивам. Тогда якобы прокурор и решил уйти сам.

Николай Сергеев