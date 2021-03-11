На «Уральских локомотивах» разместят производство магистральных тепловозов 2ТЭ35А

Холдинг «Синара — Транспортные машины» (СТМ) выбрал завод «Уральские локомотивы» (совместное предприятие группы «Синара» и концерна «Сименс АГ», Верхняя Пышма) в качестве площадки для производства магистральных локомотивов 2ТЭ35А, сообщила пресс-служба СТМ.

Локомотив с асинхронным тяговым приводом разработали инженерные службы холдинга СТМ, говорится в сообщении. Системы управления и тяговый асинхронный электропривод выполнит компания «Тяговые компоненты» (входит в группу «Синара»). «Выбор "Уральских локомотивов" как центра магистрального локомотивостроения холдинга СТМ абсолютно логичен. Мы верим в огромный потенциал машин с асинхронными тяговыми приводами и уже начали работу по их производству»,— сказал генеральный директор СТМ Виктор Леш.

В ноябре прошлого года СТМ и РЖД подписали соглашение на поставку электровозов 2ЭС6А и тепловозов 2ТЭ35А. «Для машиностроительного холдинга это знаменует собой выход на рынок магистрального локомотивостроения. РЖД получат современные машины, гарантирующие возможность перевозки грузов общим весом до 6 тыс. и 9 тыс. тонн соответственно на всех участках российских железных дорог, включая Восточный полигон и неэлектрофицированные участки БАМа. Помимо этого, тепловозы 2ТЭ35А также обладают большим потенциалом для использования и на других участках железных дорог, таких как Северный широтный ход»,— отмечается в сообщении СТМ.

Завод «Уральские локомотивы» специализируется на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава нового поколения. Предприятие выпускает магистральные электровозы «Синара» (2ЭС6), «Гранит» (2ЭС10) и скоростные электропоезда «Ласточка». В октябре 2020 года на заводе было заложено производство высокоскоростных поездов (их скорость может достигать 360 км в час).

Михаил Мананников