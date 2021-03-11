В Иркутской области задержали контрабандистов, продавших леса на 1 млрд рублей

Деятельность преступного сообщества, экспортировавшего в Китай лесоматериалов на сумму 1 млрд руб., пресечена в Иркутской области, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Возбуждено два уголовных дела по факту создания и участия в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ).

В состав преступной группы входили семеро жителей Иркутска. Лесоматериалы в Китай они экспортировали с помощью фирм, оформленных на подставных лиц. В 2018–2020 годах они совершили восемь особо тяжких преступлений, связанных с контрабандой леса общим объемом 92 тыс. кубометров.

Обвинение предъявлено всем семерым фигурантам. Двое из них заключены под стражу, еще одному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследованием дела занимается Восточно-Сибирское линейное управление МВД России на транспорте.

Екатерина Еременко, Иркутск