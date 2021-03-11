Старт продаж

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи 17-й очереди жилого комплекса «Солнечный город» от Setl Group.

Новая очередь состоит всего из двух корпусов высотой восемь этажей с подземным паркингом на 100 машино-мест. Во внутреннем дворе корпуса 17.2, закрытом от машин, расположатся детская и спортивная площадки и зона отдыха. Недалеко от новых корпусов запланировано строительство детского сада на 220 детей и школы для 1375 учеников.

В новой очереди представлены разнообразные планировки: от уютных студий до трехкомнатных квартир евроформата с просторными лоджиями. Все квартиры будут сдаваться с чистовой отделкой «Итальянские коллекции» в цветах «Ваниль» или «Шоколад». Ввод домов в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2023 года. Цены стартуют от 3,3 млн рублей.

ЖК «Солнечный город» — это квартал комфорт-класса от Setl Group, расположенный в Красносельском районе. Рядом разбит одноименный парк: здесь есть площадки для игры в футбол и баскетбол, зона для выгула и тренировки собак, детские игровые комплексы и прогулочные дорожки. В квартале есть вся необходимая инфраструктура: уже введены в эксплуатацию четыре детских сада и две школы, работает кабинет семейного врача, ТРК, магазины и кафе.

Материал носит информационный характер и не является публичной офертой. ЖК «Солнечный город» (корп. 17): СПб, территория предприятия «Предпортовый», кад. номер ЗУ 78:40:8501:3344. Застройщик ООО «Сэтл Инвест». Срок ввода объекта в эксплуатацию согласно графику строительных работ. Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф). Ознакомиться со стандартом отделки можно на сайте www.setlgroup.ru.

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