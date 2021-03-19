Женский взгляд на мужчину

Н24 — это первый мужской аромат, созданный Кристин Нажель, парфюмером Hermes. И это, несомненно, новая глава в парфюмерной истории великого французского дома

Но прежде всего это, конечно, личный рубеж для его парфюмера. Кристин Нажель уже пять лет как полноправная парфюмерная хозяйка в Hermes — и все это время ей приходится иметь дело с наследием предыдущего эрмесовского парфюмера Жан-Клода Эллена, наследием выдающимся, сформировавшим парфюмерный стиль Hermes с его ключевыми определениями «акварельность» и «минимализм». Очевидно, что чем более значимым был предшественник, чем весомей его наследие — а влияние стиля Эллена выходило далеко за стены дома на Фобур Сент-Оноре, 24,— тем сложнее преемнику. Но Кристин Нажель справилась за пять лет со своей задачей чрезвычайно элегантно — без аффектации, видимого напряжения и всякого вообще драматизма. Так, как все и происходит в Hermes — спокойно, поэтапно и без суеты.

Ее дебютом стал одеколон — Eau de rhubarbe ecarlate, потом появились духи Galop d’Hermes, потом базовый, несущий аромат Twilly d’Hermes, за ним серия из пяти новых Hermessence, дальше новый «сад» Un Jardin sur la Lagune, и только теперь — новый мужской аромат. Так шаг за шагом Кристин осваивала парфюмерное наследие Hermes в целом и наследие Жан-Клода Эллена в частности — великую серию «садов», «Эрмессансы», открывшие жанр нишевых коллекций больших домов, его главные коммерческие ароматы. Почему же в этой серии шагов именно мужской запах оказался последним?

Думаю, в частности потому, что новый аромат должен был так или иначе выступить на фоне флагманского мужского аромата Terre d’Hermes, сделанного Эллена, с ним его так или иначе будут сравнивать. А Terre — это не просто вершина, это настоящий Эверест мира парфюмерии, который равным образом сильно и притягивает и отталкивает. Кристин Нажель нужно было избежать и того и другого, отойти, сделать шаг в сторону — и желательно не в самую предсказуемую. По сути дела, это должен был быть новый старт. И она его взяла.

С самого начала было очевидно, что новый мужской парфюм не мог быть древесным — именно потому, что древесным был Terre d’Hermes. Вместе с тем он должен был работать с классическим мужским парфюмерным жанром, но при этом работать таким образом, чтобы отчетливо выглядеть современным — как, собственно, и делает эрмесовская мужская мода; недаром Кристин Нажель говорит, что в процессе работы над Н24 все время вспоминала Вероник Нишаньян, художественного директора мужских коллекций Hermes, и ее обращение с разными материалами и разными жанрами. Кристин выбрала фужер — но построила свой фужер самым далеким от всяких клише способом.

Открывается Н24 остро и свежо — но обходится без всяких цитрусов, обеспечивающих эту свежесть в том же Terre. Н24 начинается каким-то экзотическим фруктом — кто-то вспоминает манго, кто-то маракуйю, без всяких при этом впрямую опознаваемых манго или маракуйи, но с той характерной парфюмерной кислинкой, которая есть и в том и в другом и которая дает нужную остроту. И сверх того — зеленую и радостную остроту, служащую прологом к главной фужерной теме аромата. Традиционно это травы, сено и даже гербарий, а у Кристин эту работу выполняет шалфей — но не аптечный, а мускатный шалфей, Salvia sclarea, дающий свежесть только что скошенной травы и животную теплоту амбры. Кристин говорит, что использовала смесь эфирного масла и абсолюта этого шалфея, но, вероятно, тут есть еще молекула азотистого скларена, благодаря которой в Н24 постепенно проступает запах хлопковой рубашки под раскаленным утюгом, одновременно горячий и металлический. К этому каркасу добавляются стеклянные панели — и ими становится нарцисс, самый нецветочный из всех цветов, который обработан таким хитрым образом, чтобы выделить ту сторону аромата нарцисса, которую можно назвать «конструкция из стекла и металла» — прохладную и горьковатую. Ну и базой, фундаментом становится эфирное масло дикорастущего южноамериканского розового дерева, которое выращивается на экоплантациях в Перу, где при поддержке Hermes вместо срубленных деревьев все время высаживаются новые.

Если в этом аромате чего-то и нет, так это привычной «мужественности» — жесткости, сухости, крепости и прочей маскулинности в традиционном смысле слова. Поэтому если вы не мужчина и вам понравится этот аромат, не будет ни малейшего вызова в том, чтобы им пользоваться, никакого вот этого «а я люблю именно мужские ароматы». Вместе с тем в нем есть энергия, которую ждешь от мужского аромата. Это вполне современный взгляд на мужчину — и взгляд этот женский, лишенный состязательности, но полный внимания и эмоций. Такой взгляд, который тоже очень соответствует текущему моменту.

Не возьмусь предсказать, побьет ли H24 рекорды Terre, этого великого парфюмерного хита всех времен и народов, но то, что свою главную задачу этот аромат выполнил, могу сказать уверенно. H24 — это мужской аромат нового времени.