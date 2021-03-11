Ремонт Московского шоссе в Самаре стартует 1 апреля

ООО «СамараТрансСтрой» выиграло тендер на ремонт автодороги на Московском шоссе в Самаре. Компания оказалась единственным участником аукциона. Она запросила за свои работы более 459,6 млн руб. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно аукционной документации, ремонт Московского шоссе в Самаре будет проводиться с 1 апреля текущего по 1 октября следующего года. Они охватят участок дороги от ул. Мичурина до подъезда к Самаре от трассы М-5 «Урал». Работы будут касаться дороги, включающей пять – семь полос 7,8 км в длину.

Георгий Портнов