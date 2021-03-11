Форум «Дело за малым» проведут в Краснодаре в октябре 2021 года

Форум малого и среднего бизнеса «Дело за малым» в 2021 году планируют провести в Краснодаре 15-16 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Как отметил глава региона Вениамин Кондратьев, форум состоится при сохранении благоприятной эпидемиологической обстановки. «На проведение форума есть запрос со стороны самих предпринимателей. Состоявшимся бизнесменам и тем, кто только думает о развитии своего дела, важно личное общение с экспертами, с представителями федеральных и краевых министерств»,- подчеркнул он.

По словам вице-губернатора Александра Руппеля, который провел первое заседание оргкомитета форума, рабочая группа уже начала проработку концепции и сбор предложений, в том числе, от предпринимателей. Ожидается, что форум «Дело за малым!», как и в прошлые годы, пройдет в выставочном комплексе «Экспоград Юг».

Форум «Дело за малым» проводился в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства экономического развития РФ и Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

В 2019 году в нем приняли участие более 25 тыс. человек. Гостями стали известные российские и зарубежные бизнесмены и эксперты — от совладельца американских компаний Tesla и SpaceX Илона Маска до владельца ФК «Краснодар» Сергея Галицкого и космонавта Геннадия Падалки. Всего в рамках форума выступили более 200 спикеров.

В сентябре 2020 года проведение форума отменили из-за пандемии коронавируса.

Алексей Белянин