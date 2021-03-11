В пристройке нового РЦ «Магнита» под Новосибирском обрушилась крыша

Крыша открывшегося осенью 2020 года здания распределительного центра (РЦ) ритейлера «Магнит» в Новосибирском районе частично обрушилась 10 марта, никто не пострадал.

Как сообщили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе компании, после обнаружения провисания кровли в пристройке РЦ весь персонал был оперативно эвакуирован. «После обследования кровли пристройки совместно с представителями собственника («Магнит» арендует РЦ), ответственными за ее эксплуатацию, и экспертами проектной организации, принято решение возобновить работу в основном здании склада. Приемка и отгрузка товаров восстановлены», — сообщили в «Магните».

Компания проводит техническую экспертизу поврежденных конструкций, чтобы спланировать ремонтные работы.

В «Магните» добавили, что, так как пристройка, в которой произошло обрушение, конструктивно отделена от основного здания и используется для хранения оборотной тары и прочих технических функций, происшествие не повлияло на поставки продукции в магазины.

Как сообщалось, логистический центр розничной сети «Магнит» открылся в октябре 2020 года. Он обеспечивает товаром около 450 магазинов сети в Новосибирской области, Алтайском крае и в Республике Алтай.

Дарья Решетникова