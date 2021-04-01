Сегодня исполняется 87 лет телеведущему Владимиру Познеру

Его поздравляет спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс:

— Дорогой Владимир Владимирович, все знают, что Вы эрудит, эстет и первое лицо российской журналистики. Но во мне очень сильно откликается другая Ваша черта. И на взлете телевидения, когда оно было мотором перемен, и сегодня, когда оно выступает в другой роли, Вы неизменно виртуозно и, что предельно важно, оставаясь собой продолжали делать свое дело. Ведь как бы ни складывались обстоятельства — наверху и на телевизионной кухне,— по ту сторону экрана находится главный фигурант этого дела — зритель. А еще есть среди Ваших талантов один очень важный — умение дать другому возможность быть услышанным. В нашей журналистике это скорее чудо, чем норма. Будьте здоровы, и пусть будет больше поводов удивляться хорошему!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»