Паспорт РФ имеет обратную силу

Конституционный суд отказался рассматривать запрос Верховного суда Карелии о проверке закона о гражданстве. Карельский суд просил оценить установленную в 2017 году норму об автоматическом лишении российского паспорта из-за ряда преступлений. Запрос был направлен в ходе громкого процесса о «депортации в СССР» Алексея Новикова — осужденного по «террористической» статье за полгода до нового закона, но все равно лишенного единственного гражданства. КС заявил, что отмена решения о выдаче гражданства является «конституционно-восстановительной мерой», а значит, не нарушает правило о недопустимости «обратной силы закона». Правозащитники разочарованы таким решением.

Как сообщал “Ъ”, Верховный суд Карелии обратился в КС в октябре 2020 года. Поводом для запроса стал громкий процесс о «депортации в СССР» жителя Петрозаводска Алексея Новикова. Уроженец Украинской ССР, в 1987 году он переехал в РСФСР и после распада СССР остался на территории России. Мужчина не менял советский паспорт и только в 2005-м получил паспорт РФ — по упрощенной процедуре, как бывший соотечественник, желающий воссоединиться с семьей.

Закон «О гражданстве РФ» предусматривает, что решение о выдаче российского паспорта «подлежит отмене», если заявитель «не имел намерения нести обязанности, установленные законодательством для граждан», либо дал «заведомо ложные сведения в отношении обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ». 1 сентября 2017 года вступили в силу поправки к закону. В нем появилась ч. 2 ст. 22 — о том, что судебный приговор по целому ряду статей УК автоматически «приравнивается к установлению факта сообщения заведомо ложных сведений», а значит, влечет отмену решения о принятии в гражданство РФ.

Ранее, 2 февраля 2017 года, господин Новиков был осужден на три года как раз по такой статье — его признали виновным в приготовлении к участию в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Сначала он дал признательные показания, но на суде заявил, что оговорил себя под пытками. В августе 2019 года он вышел на свободу под восьмилетний административный надзор. А 20 апреля 2020 года ГУ МВД России по Москве отменило решение о приеме Алексея Новикова в российское гражданство; от него потребовали покинуть страну.

Полицию не смутило, что между принятием гражданства РФ и совершением преступления прошло более 11 лет.

При этом у господина Новикова нет другого гражданства — и нет страны, в которую он мог бы выехать, говорят его адвокаты из фонда «Русь сидящая» (проект благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям, внесен в реестр так называемых «иностранных агентов»). Именно поэтому его ситуация получила в СМИ название «дело о депортации в СССР».

Петрозаводский городской суд встал на сторону МВД, после этого дело Алексея Новикова начал рассматривать Верховный суд Карелии. На первом же заседании юристы «Руси сидящей» попросили судей обратиться в Конституционный суд для разъяснений. Речь шла как о глобальных вопросах — оценке законности лишения гражданства РФ, так и о конкретной ситуации господина Новикова. Ведь фактически он был осужден еще до того, как ч. 2 ст. 22 закона о гражданстве вступила в силу — а значит, лишение паспорта нарушит правило «закон обратной силы не имеет», настаивают его представители. Руководитель юридического департамента «Руси сидящей» Ольга Подоплелова так объясняла “Ъ” важность запроса: «МВД нарабатывает новую практику. Учитывая динамику осуждений за преступления, упомянутые в ст. 22 закона о гражданстве, можно прогнозировать рост применения этой санкции».

Вчера Конституционный суд опубликовал на сайте свое определение по этому запросу. КС подтвердил, что «лишение законно приобретенного гражданства Российской Федерации недопустимо». Но при этом «отмена решения о приеме в российское гражданство» из-за невыполнения условий получения гражданства «не является лишением гражданства, а представляет собой конституционно допустимую меру».

КС подчеркнул, что «решение уполномоченного органа об отмене решения о приеме в гражданство не носит произвольный характер», а основано на требованиях законодательства.

Также суд указал, что прошлая редакция закона — еще до поправок 2017 года — также предусматривала отмену решения о выдаче паспорта РФ «в случае установления в судебном порядке факта представления при приеме в гражданство заведомо ложных сведений». И уже тогда среди условий получения гражданства было указано «добросовестно выполнять свой гражданский долг в соответствии с российским законодательством». Таким образом, поправки к ст. 22 «конкретизирует ранее введенное положение», говорит суд.

КС согласен, что «закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет» и «никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением». Но подобная отмена решения о выдаче гражданства «не выступает мерой ответственности, а по своей правовой природе представляет конституционно-восстановительную меру», говорится в определении КС. А значит, «конституционной запрет на придание обратной силы закону, устанавливающему или отягчающему ответственность, на такую отмену не распространяется».

Более того, суд уверен, что распространение действия ч. 1, 2 ст. 22 только на лиц, получивших гражданство после 1 сентября 2017 года, «необоснованно ставило бы их в неравное положение» с теми, кто вступил в гражданство раньше этой даты.

В результате КС пришел к выводу об отсутствии «неопределенности относительно конституционности ч. 2 ст. 22» — и отказался рассматривать запрос Верховного суда Карелии. Вместе с тем судьи напомнили: «Представление подложных документов или сообщение заведомо ложных сведений в заявлении о приеме в гражданство РФ, выявленные после его приобретения, влекут отмену решения о приеме в гражданство лишь при установлении соответствующих фактов в судебном порядке, что, однако, само по себе не является безусловным основанием для отмены такого решения». По словам КС, факт сообщения заведомо ложных сведений «не освобождает компетентных должностных лиц от необходимости, рассматривая вопрос об отмене решения о приеме в гражданство, учесть все конкретные обстоятельства, связанные с установлением указанного факта».

Судьи напомнили, что ограничения прав и свобод должны соответствовать «требованиям необходимости и пропорциональности».

«Сформулированные Конституционным судом правовые позиции по этому делу помогут правоприменителям и судам принимать максимально объективные решения при рассмотрении дел об отмене гражданства РФ»,— говорится в комментарии пресс-службы КС.

Правозащитники не согласны с такой позицией. «КС в своем определении фактически говорит словами МВД, которые мы уже слышали в суде,— и в них очень много лукавства»,— сказала “Ъ” госпожа Подоплелова. По ее словам, признание новой редакции закона «конкретизацией» ранее действовавшего регулирования «не выдерживает критики». «МВД в суде так и не смогло подтвердить, что оно отменяло решения о приобретении гражданства в отношении осужденных за террористические преступления до вступления в силу поправок к ст. 22 — и, соответственно, ранее толковало эту статью так, как она сейчас написана,— говорит юрист.— При этом КС все же косвенно признал, что имело место применение закона с обратной силой. Однако нашел этому оправдание: якобы отмена решения о приобретении гражданства является "конституционно-восстановительной мерой", а не публично-правовой санкцией, поэтому обратная сила допустима. Хотя никакого разумного объяснения такому подходу нет: отмена решения о приобретении гражданства несет в себе все признаки юридической ответственности».

Госпожа Подоплелова указывает, что КС «очень обтекаемо дал понять», что отмена решения о приобретении гражданства предполагает учет всех индивидуальных обстоятельств человека, включая и давность приобретения гражданства.

«Но это очень давняя позиция КС применительна к случаям отмены таких решений по формальным основаниям — и она часто игнорируется судами. Поэтому рассчитывать на изменения в практике преждевременно»,— считает Ольга Подоплелова. Она добавила, что «Русь сидящая» готовится к продолжению апелляционного разбирательства по делу Алексея Новикова в Верховном суде Карелии.

Александр Черных