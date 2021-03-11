Продажи умных колонок «Яндекса» превысили миллион

Продажи умных колонок «Яндекса» с голосовым помощником «Алисой» достигли 1,3 млн устройств, сообщили “Ъ” в компании. Основная доля продаж приходится на «Яндекс.Станцию» и «Станцию Мини», остальное — это продажи «Станции Макс» и умных колонок партнеров с «Алисой».

Выручка компании от продажи колонок за 2020 год составила 4 млрд руб. По оценке Gfk, 91% проданных в прошлом году в России умных колонок пришлось на устройства с «Алисой».

Первая умная колонка «Яндекс.Станция» была представлена в 2018 году. Через год появилась компактная версия «Мини», а в ноябре 2020 года компания представила станцию «Макс». Сейчас «Алиса» есть также в умных колонках JBL Link Portable, JBL Link Music, Prestigio Smartmate Mayak Edition, LG XBOOM, Irbis A, Elary SmartBeat, Dexp Smartbox.

Что изменилось в новой версии умной колонки — в материале “Ъ FM” «У "Алисы" появился друг».

Дмитрий Шестоперов