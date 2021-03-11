Звездный рост

За пять минувших месяцев цены на жилую недвижимость в поселке Сириус города Сочи выросли в среднем на 40%. При этом местами рост стоимости квадратных метров в новостройках достигает 72%. Иногда девелоперы корректируют цены дважды в день. Эксперты объясняют такой ажиотаж высоким спросом на жилье на федеральной территории, куда, как ожидается, скоро начнут вкладываться большие деньги, а также низким числом предложений из-за моратория на выдачу разрешений на строительство.



Цены на жилую недвижимость в поселке городского типа Сириус, пока относящемся к Сочи, за последние пять месяцев показали серьезный рост. Так, по данным аналитиков Golden Brown Group, с октября 2020 года по март 2021-го средний рост цен на первичном рынке в этой локации составил 40%, а на некоторых проектах достигал 72%.

«Из-за высокого спроса застройщики делают несколько корректировок цен на новостройки за короткий промежуток времени — в некоторых проектах дважды за день, благодаря чему доход инвесторов, уже купивших недвижимость, может достигать 1–2 млн руб. в день»,— комментирует генеральный директор Golden Brown Group Татьяна Бурлаковская.

Так, по данным аналитиков компании, стоимость жилого помещения площадью 39 кв. м в ЖК «Фрукты» за последние пять месяцев выросла на 69% (с 7,4 млн руб. до 12,5 млн руб.). Стоимость «квадрата» жилья там увеличилась со 188,3 тыс. руб. до 324,1 тыс. руб. Цена дома площадью 220 кв. м в коттеджном поселке «Резиденция Ахштырь» с октября 2020-го по март 2021-го увеличилась на 54% (с 28,6 млн руб. до 44 млн руб.). Цена за 1 кв. м там поднялась со 130 тыс. руб. до 200 тыс. руб.

«В 2021 году спрос на покупку жилья в Сириусе и его стоимость продолжат увеличиваться, что еще больше укрепит статус локации как нового высокобюджетного направления»,— говорит госпожа Бурлаковская.

Поселок городского типа Сириус и одноименная федеральная территория (наукоград) находятся в районе Имеретинской низменности. Ранее он относился к Адлерскому району Сочи. В марте 2020 года Законодательное собрание Краснодарского края проголосовало за создание в регионе нового муниципалитета — городского округа Сириус, чему предшествовал сбор подписей среди местных жителей. В Сириусе расположены Олимпийский парк и образовательный центр «Сириус». В конце 2020 года Владимир Путин подписал закон «О федеральной территории “Сириус”». До 31 декабря 2025 года предусмотрен переходный период, в течение которого будут решаться вопросы организации функционирования «Сириуса».

Как отмечает эксперт рынка недвижимости Сочи Кирилл Флутков, основным фактором такого повышения цен на жилую недвижимость в Сириусе является общий рост рынка недвижимости олимпийской столицы. При этом, по его словам, федеральная территория подрастает по цене чуть значительнее за счет небольшой территории, очень ограниченного объема предложения и высокого спроса на объекты в этой локации. «Замечу отдельно, что рост цен в Сириусе вписывается в общую картину по рынку недвижимости всего Сочи. Нельзя сказать, что стоимость недвижимости здесь растет как-то принципиально быстрее, чем в городе-курорте»,— говорит господин Флутков.

Совладелец инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова считает, что резкий рост цен на недвижимость в Сочи связан с объявленным двухлетним мораторием на строительство многоквартирных домов. Интерес к территории Сириуса, по мнению эксперта, подогревается еще и тем, что в локацию будут вложены большие государственные деньги, а появление инфраструктуры приведет к еще большему подорожанию квадратных метров. «Ажиотажный спрос на недвижимость в Сочи ярко характеризует ситуация, произошедшая с новым проектом, который был введен в продажу в прошлом году. Так, застройщик на стадии бронирования получил порядка сотни задатков, вернул всем покупателям их в двойном размере, повысил цены и распродал объект по желаемым ценам. Сейчас в Сочи не найти инвестиционно привлекательного объекта по цене менее 7,5 млн руб. за 1 кв. м»,— говорит госпожа Сивова.

По словам директора федерального риелторского агентства «Этажи» в Краснодаре Вадима Камалова, важно, что речь о росте цен касается именно легальной недвижимости. Массовый снос самовольно построенных многоквартирных домов на участках под ИЖС побудил покупателей приобретать квартиры именно у официальных застройщиков. А легальных объектов в Сириусе, как и во всем Сочи, мало, что не удовлетворяет нарастающий спрос, следовательно, растут и цены. «Сейчас, когда большое количество людей работает удаленно, растет спрос на квартиры в единственном российском городе, находящемся в субтропиках. Зачем работать в пыльной холодной Москве, если можно делать то же самое на берегу моря»,— говорит риелтор. По словам господина Камалова, в скором времени подобная ситуация ожидает и Геленджик, как второй после Сочи привлекательный приморский город в России.

Дмитрий Михеенко