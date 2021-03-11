Южные станции метрополитена разыгрывают в суде

Арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил решения предыдущих инстанций, не удовлетворив жалобу АО «Метрогипротранс» (МГТ) в споре о контракте на проектирование шестой, «коричневой» ветки метро в Петербурге за 1 млрд рублей. Это может стать поворотным моментом в вопросе о том, какой подрядчик все же получит заказ. В аукционе, кроме московского МГТ, с которым в итоге был заключен контракт, также участвовала петербургская компания ОАО «Ленметрогипротранс» (ЛМГТ), которая, по мнению юристов, теперь имеет шанс оспорить договор городских властей и стать исполнителем работ.

ЛМГТ подал иск к УФАС в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти в октябре 2019 года, требуя отмены предписания ведомства, которое осенью того года по жалобе МГТ определило повторно рассмотреть вторые части заявок на конкурс по проектированию участка Красносельско-Калининской линии городского метрополитена от станции «Казаковская» («Юго-Западная») до станции «Сосновая Поляна», включающего тоннели и четыре станции. После вмешательства антимонопольной службы контракт достался МГТ, хотя изначально победителем признали ЛМГТ. Третьими лицами в споре выступают комитет по госзаказу и комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Одновременно с этим иском ЛМГТ оспаривал результаты объявленного властями тендера на проектирование участка подземки за 990,1 млн рублей, добившись приостановки выполнения работ по контракту. Впрочем, результаты этого иска полностью зависят от решения по процессу с УФАС. Согласно постановлению кассационной инстанции, опубликованному в картотеке арбитражных дел, решение судов первой и апелляционной инстанции остается в силе — предписание УФАС признано недействительным, а жалоба МГТ не удовлетворена. Таким образом, сторонам остается только оспаривать решения в Верховном суде.

Впрочем, отмечает, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель, если исходить из доводов, которые заявлялись ЛМГТ при оспаривании судебных актов в окружном суде (а эти доводы сводились к несогласию с оценкой нижестоящими судами доказательств соответствия заявки МГТ требованиям конкурсной документации и законодательству о контрактной системе), то шансы отмены ранее принятых актов невысоки, поскольку переоценка доказательств не входит в компетенцию ВС РФ.

Поскольку в проведение конкурса и подведение его итогов вмешалась антимонопольная служба, решение и предписание которой обжаловались в суде, то приостановление рассмотрения дела об оспаривании госконтракта до вступления в законную силу судебного акта по спору с УФАС является обычной практикой, так как от результатов рассмотрения данного дела зависит рассмотрение спора по госконтракту, объясняет господин Учитель.

Изначально конкурс КРТИ выиграл ЛМГТ, снизив стоимость контракта почти на 250 млн рублей, до 743 млн рублей. Однако МГТ, второй участник конкурса, оспорил условия участия ЛМГТ в тендере в УФАС — и контракт перезаключили с ним. В заявлении МГТ в УФАС говорилось о том, что у генерального директора ЛМГТ нет полномочий для принятия решений об участии в торгах, сумма сделки по которым выше 225 млн рублей, на это требуется одобрение совета директоров общества, который выбирают акционеры, при этом МГТ владеет 8,5% акций ЛМГТ. Подобный документ к заявке не приложили, поэтому победа ЛМГТ в аукционе спорна, отмечал заявитель. УФАС с доводами согласилось, и это дело стало причиной повторного рассмотрения заявок на конкурс, результаты которого Смольный отменил, по сути, объявив тендер заново. В ЛМГТ подчеркивали, что на момент проведения конкурса и подачи заявок сдерживающих факторов для участия в нем не было. Кроме этого, госконтракт на проектирование метро не является крупной сделкой, поскольку не выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности компании и в связи с этим не требует одобрения со стороны общего собрания акционеров и совета директоров.

Судебные разбирательства из-за контракта происходят на фоне акционерного конфликта внутри ЛМГТ: московский проектно-изыскательский институт МГТ предлагал акционерам петербургской компании продать блокирующий или контрольный пакет акций проектировщика за 100–300 млн рублей, но они отказались .

Споры о подрядчике на проектирование станций метро на юге города ведутся уже более года, к активной работе не приступила пока ни одна компания, тем не менее линия подземки должна быть введена в эксплуатацию в 2028–2030 годах. Работы по договору с МГТ выполнены на 6%, сообщали в КРТИ ранее. Завершить проектирование планируется до августа 2023 года. В ЛМГТ “Ъ” подчеркивали, что даже с учетом затянувшихся судебных споров проектирование может быть завершено за полтора года.

Яна Войцеховская