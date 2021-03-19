Из-за пандемии Титосэ Абэ, в девичестве Сакаи, создавала и показывала коллекции этого сезона не в Париже, а в Токио. Но в целом локдаун не слишком повлиял на ее стилистику.

Так выглядит современный вариант японско-парижского концептуализма в фэшн-дизайне. Идеи и концепции выражаются очень конкретно. И если принять условия стиля, то вещи оказываются в высшей степени практичными. Собственно говоря, на непривычной, но на деле вполне логичной комбинаторике вещей обыденного гардероба и строится стилистика бренда Sacai. И еще в каждой ее коллекции практически непременно есть конкретное посвящение — цитата, принадлежащая известному ли лицу, персонажу или даже какой-нибудь организации.

Мужская коллекция Sacai этого сезона посвящена инсталляции американского художника Хэнка Уиллиса Томаса «Любовь превыше правил», «Love Over Rules». Тему женской коллекции обозначает футболка с изображением известной певицы Шаде работы не менее известного фотографа Альберта Уотсона — это фото символизирует «женскую силу», чтобы это ни значило. Но при этом обе коллекции абсолютно внятные, красивые и пригодные для жизни. Мужская даже самой Титосэ Абэ позиционируется как объяснение способов носить концепт, мешая его с простыми нейтральными вещами. Многие вещи созданы в лоскутной технике из тканей предыдущих коллекций — это, безусловно, тренд нынешнего сезона, связанный и с недоступностью новых материалов, и с прогрессивным стремлением беречь ресурсы. И с идеей гибридизации гардероба, основной в стилистике Sacai, этот тренд тоже отлично сочетается.

Женская коллекция тоже выполнена из разнообразных лоскутов. Платья и костюмы в полоску сшиты из широких кусков плотного атласа и прозрачной органзы, юбки созданы из узких, свободно развевающихся лент самых разных по назначению материалов — технического нейлона, костюмной шерсти, плательного шелка. В целом коллекция представляет собою гиперфеминную вариацию милитари — нежную, но излучающую силу и даже использующую камуфляж.

Марина Прохорова