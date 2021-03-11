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Азамат Ибатуллин взыскал в суде самую крупную компенсацию в своей практике

Фото: Игорь Харсеев / Коммерсантъ

«Тысяча мелочей» привела к миллионам

Компанию из Бурятии обязали выплатить Азамату Ибатуллину 10 млн рублей

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