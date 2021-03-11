«Тысяча мелочей» привела к миллионам

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Уфа. Башкортостан
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17:35
Правительство скорректирует демпфер для сдерживания роста цен на топливо
16:08
Имамы из Башкирии обвинили главу ДУМ в распространении ваххабизма
15:25
Мэрия Уфы проверит 160 разрешений на строительство, выданных застройщикам
12:50
ФКУ «Приуралье» отменило конкурс на содержание трассы М-5
12:41
В Башкирии от коронавируса умерли 305 человек
11:34
Пятеро сотрудников ГИБДД подозреваются в получении взяток
11:08
В Башкирии театры и кинозалы разрешили заполнять на 100%
10:45
УФСБ, Росприроднадзор и прокуратура начали проверку «Кроношпана» в Уфе
10:42
«Медтехника» будет обслуживать томографы Республиканского онкодиспансера
10:26
Гострудинспекция завершила расследование гибели плотника в Уфе
10:08
Предприятия Башкирии в 2020 году оштрафованы на 1 млн рублей за загрязнение воздуха
09/03
Мэрия Уфы отозвала разрешение на строительство высотки на Армавирской
09/03
На строительство дороги в Стерлитамаке направят 232,45 млн рублей
09/03
В Башкирии возбудили уголовное дело на сотрудников Управления капстроительства
09/03
В совете директоров «Башнефти» не планируется изменений
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
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