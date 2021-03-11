Нельзя просто так взять

В 2020 году в Челябинской области было выявлено 812 коррупционных преступлений, это на 8,4% больше, чем годом ранее. Количество выявленных фактов получения взяток увеличилось на 68,5%. Сумма ущерба от них превысила 380 млн руб. По количеству подобных преступлений Челябинская область вошла в топ-10 регионов. В Генпрокуратуре считают, что рост статистики свидетельствует об активности силовиков. Эксперты отмечают, что рост взяточничества может быть связан с «играми со статистикой».



В Челябинской области сотрудники правоохранительных органов в 2020 году выявили 812 коррупционных преступлений. Это на 8,4% больше по сравнению с 2019 годом. Такие данные представила прокуратура Челябинской области по результатам анализа коррупционной преступности в регионе.

«Рост достигнут за счет увеличения числа выявленных фактов получения взятки, присвоения и растраты, коммерческого подкупа. В общем количестве выявленных преступлений коррупционной направленности факты взяточничества составили 47% или 386 преступлений»,— сообщает пресс-служба ведомства. Количество преступлений по ст.290 УК РФ («Получение взятки») за год выросло на 68,5%, до 182. Также было возбуждено 30 дел по фактам дачи взятки (-28,5%). Число преступлений по ст.291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве») увеличилось на 50%, до 18. Количество фактов мелкого взяточничества почти не изменилось —126. Общая сумма взяток составила 22,8 млн руб., а средний размер — почти 73 тыс. Выявлены 147 лиц, совершивших преступления, связанные со взяточничеством. Из должностных преступлений, кроме взяток чаще всего в Челябинской области выявляли факты превышения полномочий — 90 (+4,6%).

Начальник управления Генпрокуратуры РФ по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Виктор Балдин в интервью «РИА Новости» рассказал, что Челябинская область занимает седьмое место среди субъектов РФ по числу выявленных в 2020 году случаев взяточничества. «Все мы понимаем, что в коррупционных сводках всегда будут лидировать регионы, где сосредоточено обращение финансовых активов, принятие экономически значимых решений, расположены федеральные органы власти и крупные промышленные центры»,— сообщил господин Балдин. По его словам, статистика скорее свидетельствует об активности правоохранительных органов по их выявлению, нежели о том, в какой степени регионы подвержены коррупции.

Ущерб от коррупции в 2020 году превысил 381 млн руб. Из них 14,5 млн фигуранты уголовных дел погасили добровольно. Суды по ходатайству следствия арестовали имущество обвиняемых на 372 млн руб. По сравнению с 2019 годом сумма ущерба от действий коррупционеров снизилась на 67% (1,18 млрд руб.). В прокуратуре региона “Ъ-Южный Урал” объяснили эту значительную разницу тем, что в статистику 2019 года попало «дело Юревича», обеспечившее большую часть общей суммы ущерба. Речь идет об уголовном деле в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова и бывшего главного бухгалтера ОАО «Первый хлебокомбинат» Маргариты Бутаковой, обвиняемых в получении взяток на общую сумму более 3 млрд руб. в составе преступной группы, в которую, по данным следствия, входил также экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич.

Суды в 2020 году рассмотрели 252 дела в отношении 271 коррупционера. Только одного оправдали, еще четыре дела вернули следователям. Самым громким стал процесс по делу экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева. Центральный районный суд приговорил его к 3,5 годам колонии строгого режима со штрафом в 37,5 млн руб. за получение взятки в 2,5 млн руб. от застройщика.

«Объективно показатели роста в 2020 году говорят лишь о незначительной динамике. Я бы обратил внимание на то, что средняя сумма взятки составляет больше 70 тыс. руб. Это говорит о том, что выявляются действительно серьезные преступления. Как наблюдатель могу отметить, что в Челябинской области оперативные службы работают достаточно эффективно, поскольку почти ежемесячно в новостях проходит информация о тех или иных известных фигурантах уголовных дел»,— говорит председатель коллегии адвокатов «Филатов и партнеры» Илья Филатов. По его словам, с ростом числа взяток все не так однозначно. «Если это связано с отдельными лицами, то, конечно, это говорит о результативности оперативных служб. Однако с той же вероятностью это могут быть игры со статистикой, поскольку у одного фигуранта может быть несколько эпизодов. Поэтому, правильнее говорить о числе фигурантов по ст.290, а не преступлений. Поэпизодная статистика необъективна»,—отмечает адвокат.

Юлия Гарипова