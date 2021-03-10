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Фото: Porsche

Porsche Taycan Cross Turismo будет стоить от 7,5 млн рублей

Компания Porsche назвала рублевую стоимость электрического «внедорожного» универсала Taycan Cross Turismo.

Автомобиль построен на базе лифтбека Porsche Taycan, но отличается от него новым типом кузова — универсал стал длиннее, шире, выше и имеет большую колесную базу, чем стандартный лифтбек, а также получил элементы обвеса из неокрашенного пластика.

Опциональный пакет Off-Road Design подразумевает большее количество пластикового декора, увеличенный на 30 мм дорожный просвет и особый режим Gravel Mode, регулирующий работу электромоторов, адаптивной подвески, системы векторизацию тяги, системы стабилизации и алгоритма переключения трансмиссии на задней оси.

Новый Taycan Cross Turismo будет доступен только в двухмоторных полноприводных версиях. Базовой станет 380-сильный Taycan 4 Cross Turismo (пиковая отдача — 476 л.с.), а также предложат 490-сильный Taycan 4S Cross Turismo (пиковая отдача — 571 л.с.), 625-сильный Taycan Turbo Cross Turismo (пиковая отдача — 680 л.с.) и 625-сильный Taycan Turbo S Cross Turismo (пиковая отдача — 761 л.с.). Все электромобили имеют батарею на 3,4 кВт/ч с запасом хода 390-455 км.

Стоимость новинки в России составит: Taycan 4 Cross Turismo — от 5,7 млн руб., Taycan 4S Cross Turismo — от 8,1 млн руб., Taycan Turbo Cross Turismo — от 10,5 млн руб., а флагманский Taycan Turbo S Cross Turismo обойдется минимум в 12,7 млн руб.

Напомним, премьера универсала Porsche Taycan Cross Turismo состоялась в марте 2021 года. Прием заказов на новинку в России уже открыт.

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