«Нам важно, чтобы он отсидел до конца»

Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил на девять лет в колонию сына полковника Росгвардии Андрея Васильева Владимира Васильева, спровоцировавшего массовое ДТП с двумя погибшими в центре города. Его признали виновным в нарушении ПДД, совершенном в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Обвиняемый признал вину частично. Потерпевшие считают приговор мягким и рассматривают возможность его оспаривания.



Резонансное ДТП произошло 4 августа 2019 года. Согласно материалам дела, 23-летний студент-художник Владимир Васильев в тот день находился на вечеринке в квартире на улице 40-летия Комсомола в Екатеринбурге. Там он выпивал и там же нашел ключи от автомобиля Kia Rio, который принадлежал его знакомому. Васильев взял ключи и вместе со своим другом Глебом Березкиным уехал на чужом автомобиле.

Авария произошла 5:29 утра в центре города на перекрестке улиц Малышева и Московской. Государственный обвинитель в ходе рассмотрения в суде уголовного дела представил доказательства того, что Владимир Васильев, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, ехал со скоростью более 90 км/ч. При том, что разрешенная скорость составляла не более 60 км/ч. Он не справился с управлением и столкнулся с автомобилями SsangYong и Lada с наклейкой такси Uber, стоявшими на перекрестке на красном сигнале светофора. После столкновения автомобиль Lada отбросило на стоящую впереди Toyota Corolla, а ее отбросило на Volkswagen Polo. В результате ДТП на месте происшествия скончались таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров, пострадал водитель Toyota Corolla Андрей Поварницын. У погибших остались несовершеннолетние дети.

Уже во время допроса свидетелей господин Поварницын рассказал, что за рулем машины находился Владимир Васильев, а на соседнем пассажирском кресле его друг Глеб Березкин. Оба молодых человека, по словам пострадавшего, вели себя странно.

«Васильев находился за рулем. Мне показалось, его состояние неадекватное. Он ничего не мог сказать, просил вытащить его. Зрачки были расширены. Возможно, шок. Березкин сидел рядом, он находился в состоянии алкогольного (опьянения) и просил сигарету. Говорил более-менее понятно»,— рассказал господин Поварницын ранее на суде.

Глеб Березкин не отрицал, что в момент ДТП был пьян и что перед этим они с Владимиром Васильевым были у друзей. Но он не смог однозначно сказать, был ли Васильев трезв за рулем. «Я понял, что произошло что-то не то, когда мы находились возле бизнес-центра “Высоцкий”. Произошло что-то странное, потом мне рассказали, что это встречная полоса. Понял, что скорость высокая, когда мы были у перекрестка на Сакко и Ванцетти. Единственное, что я успел сделать, это закричать»,— описывал во время суда Глеб Березкин момент ДТП.

Выяснить был Владимир Васильев пьян или нет, не смогли сразу и на стадии следствия. На видеороликах, снятых свидетелями ДТП, было видно, что сразу после аварии Васильев ведет себя неадекватно, в частности, замедленно реагирует на вопросы. При этом анализы показали, что в его моче нет следов алкоголя или наркотиков.

Позже выяснилось, что мочу за сына сдал его отец Андрей Васильев, который является полковником Росгвардии. По сведениям “Ъ-Урал”, СУ СКР по Центральному военному округу проводило собственную проверку обстоятельств подмены анализов по ст.294 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования»), но возбуждать дело в отношении Васильева-старшего не стало. В комментарии каналу НТВ Васильев-старший заявил, что его ДНК в пробирку с мочой сына могла попасть, потому что он ее трогал. Он отверг все обвинения в подмене или подкупе по делу сына.

Отметим, что после того как вскрылась подмена анализов, дело переквалифицировали с ч.5 ст.264 УК РФ на ч.6 ст.264 УК РФ, предполагающее более строгое наказание.

Сам Владимир Васильев признал свою вину и попросил прощения у родственников погибших. Но при этом он не признал угон автомобиля, а также то, что в момент аварии находится в состоянии опьянения.

Прокуратура запросила для Владимира Васильева 13 лет колонии общего режима с лишением водительских прав на три года. Ленинский районный суд в среду, 10 марта, признал мужчину виновным и отправил в колонию общего режима на 9 лет и три месяца. Его признали виновным по ч.1 ст.166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»), а также по п. «а» ч.6 ст.264 УК РФ («Нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). Кроме этого, суд постановил взыскать с Владимира Васильева в пользу родственников погибших компенсацию морального вреда более 2 млн руб.

«Мы рассчитывали, что приговор будет более строгим — больше 10 лет. Что касается удовлетворения морального вреда — мы довольны. Нам моральный вред нужен был для того, чтобы Васильев не вышел по УДО. Нам удовлетворили около 2 млн руб., он 800 тыс. руб. добровольно возместил пока шло судебное разбирательство. Нам важно, чтобы он отсидел до конца, на сегодняшний день ему сидеть семь лет, так как дали общий режим и у него день идет за полтора, получилось, что он 2,3 года уже отсидел»,— рассказал “Ъ-Урал” адвокат родственников погибшего Александра Трушкова Александр Шумилов. Будет ли сторона потерпевших оспаривать решение суда станет известно позже, когда потерпевшие ознакомятся с приговором.

«Прокуратура в течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 10 дней изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых»,— прокомментировала старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Мария Игнатова