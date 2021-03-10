На Кубани экс-главу сельской администрации будут судить за мошенничество на 70 млн рублей

На Кубани направлено в суд уголовное дело в отношении бывшей главы администрации Новороссийского села Мысхако и трех местных жителей, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщается на странице ГУ Генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО в Instagram.

По версии следствия, глава села и ее сообщники на основании фиктивных документов о выделении близким родственникам и знакомым 28 земельных участков зарегистрировали право собственности на них, часть земель позднее продали. Ущерб от их действий составил более 70 млн руб.

Обвинительное заключение по делу утвердил заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть. Дело направлено в Приморский районный суд Новороссийска для рассмотрения по существу.

Как писал “Ъ-Кубань”, ранее за покушение на мошенничество был осужден экс-глава Хостинского района Сочи Павел Клопотовский. Он за деньги обещал местному жителю выдать разрешение на строительство уже возводимого здания.

Виктория Колганова