В Сочи вынесен приговор экс-главе Хостинского района Павлу Клопотовскому

Суд приговорил бывшего главу Хостинского района Павла Клопотовского к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор вынесен по ч.3 ст.30, ч. 4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Судом и следствием установлено, что летом 2019 года местный житель обратился к Павлу Клопотовскому с просьбой предоставить ему разрешение на жилое строение, которое уже возводилось. Экс-чиновник согласился помочь за денежное вознаграждение. 1 млн руб. он потребовал за сохранение недостроенного здания, еще 500 тыс. руб. за выдачу разрешения. Мужчина сообщил об этом в правоохранительные органы, после чего встретился с чиновником и по его просьбе положил деньги в автомобиль, на который тот указал. Далее Павла Клопотовского задержали оперативные сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Распорядиться деньгами он не успел.

Приговор в законную силу не вступил.

Как писал “Ъ-Кубань”, Павел Клопотовский занимал должность главы Хостинского внутригородского района Сочи с 29 августа 2018 года. Он был задержан 20 февраля 2019 года. У него дома и в служебном кабинете были проведены обыски. Исполняющим обязанности главы на тот момент был назначен Иван Савин, ранее работавший заместителем руководителя района.

Наталья Решетняк