Находка для шпона

Обеспокоенные резким ростом экспорта березового шпона производители фанеры хотят добиться включения материала в ЛесЕГАИС, что может привести к ограничению поставок. Эту меру с Минпромторгом обсуждает Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР). В организации также рассматривают возможность включения в систему и сведений о реализации ДСП, что в перспективе должно помочь «обелить» мебельный рынок, нелегальная доля которого оценивается в 40 млрд руб.

В Минпромторге обсуждается возможность включения в ЛесЕГАИС (единая государственная информационная система учета древесины и сделок с ней) березового шпона и древесно-стружечных плит (ДСП). Об этом “Ъ” рассказал гендиректор АМДПР Тимур Иртуганов. В Минпромторге заявили, что готовы рассмотреть предложения в случае поступления консолидированной и аргументированной позиции.

Господин Иртуганов говорит, что предложение о включении в ЛесЕГАИС березового шпона изначально прозвучало со стороны самого Минпромторга в качестве меры поддержки российских производителей фанеры. По его словам, в 2020 году комбинаты столкнулись с дефицитом этого материала, поскольку на фоне девальвации рубля многие поставщики переориентировались на внешние рынки, отказавшись от работы на внутреннем. Стоимость фанеры на этом фоне, по оценкам АМДПР, за последние полгода выросла на 25–30%.

Тимур Иртуганов напоминает, что в 2017–2018 годах аналогичная ситуация была с фанерным кряжем — материалом для производства шпона. Впоследствии его экспорт был ограничен. Но в 2020 году стало очевидно, что некоторые производители переориентировались с заготовки и экспорта фанерного кряжа на производство и экспорт березового шпона — полуфабриката, который под ограничения не подпадает, рассказывает он. Господин Иртуганов объясняет это низким порогом входа на рынок. По его словам, организация лущильного предприятия требует около 750 тыс. руб., а строительство фанерного завода обходится в 7–8 млрд руб.

Управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт называет ключевым риском для производителей березового шпона потерю в перспективе прибыли от продажи продукции на экспортные рынки. «Мера создаст базу для более тщательного контроля со стороны госорганов: если будет замечен перекос в сторону экспорта, в дальнейшем он может быть ограничен»,— рассуждает он. По словам эксперта, дополнительные сложности у производителей могут появиться из-за необходимости пересмотреть логистику в сторону внутренних потребителей.

Вместе с включением в ЛесЕГАИС березового шпона АМДПР рассматривает возможность аналогичных мер для ДСП. Эта мера необходима уже мебельной промышленности. По словам Тимура Иртуганова, сейчас объем производимых плит значительно выше, чем выпускаемой мебели. В ассоциации считают, что ДСП массово используются на теневом производстве. «Включение ДСП в ЕГАИС, по сути, вынудит производителей и покупателей отчитываться об их использовании, таким образом, мы сможем объективно оценить объем существующей проблемы»,— рассказывает господин Иртуганов. Гендиректор «Первой мебельной фабрики» Александр Шестаков соглашается, что точно оценить оборот теневого производства мебели невозможно. Он предполагает, что речь идет примерно о 40 млрд руб.— это 20% от общего объема рынка.

В АМДПР отмечают, что однозначной позиции относительно включения ДСП в ЛесЕГАИС еще нет: в организации опасаются, что это может быть обременительно и для небольших производителей мебели. Хотя Павел Иккерт таких рисков не видит: документооборот, безусловно, возрастет, но это не потребует чрезмерных затрат, а от инициативы для отрасли больше плюсов, чем минусов. Коммерческий директор Чаадаевского завода древесных плит Алексей Перепелкин говорит, что включение ДСП в ЛесЕГАИС значительно не скажется и на бизнесе производителей плит. «Все сырье, которое мы используем, уже прошло через систему»,— указывает он.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев