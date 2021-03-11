Реально дополненный сектор

Группа компаний Bosco di Ciliegi и компания «Номикс» бывшего премьера Чечни Сергея Абрамова создадут совместное предприятие для инвестиций в технологии дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности в ритейле. Первые вложения в размере 100 млн руб. пойдут на создание мобильного приложения с VR-пространством ГУМа. Предполагается, что присутствие брендов в VR-пространстве торгового центра будет платным: они смогут арендовать в нем «торговые точки». Успех проекта будет зависеть от того, заинтересует ли он другие помимо самого Bosco бренды, считают эксперты.

Как стало известно “Ъ”, группа компаний Bosco di Ciliegi (владеет ГУМом в Москве и развивает одноименный бренд одежды) и разработчик приложений виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR) «Номикс» (на 88% принадлежит структуре бывшего премьера Чечни Сергея Абрамова) создадут совместное предприятие для развития VR/AR в ритейле. Представители компаний сообщили, что новое юрлицо ООО «Боско ВР» находится в процессе регистрации, «Номикс» получит в нем 49%,а Bosco di Ciliegi — 51%.

Инвестиции сторон в СП на первом этапе составят более 100 млн руб., сообщили партнеры. Средства пойдут на создание специального приложения для ГУМа с элементами VR, которое будет доступно на персональных компьютерах и мобильных устройствах на базе iOS и Android. Основная часть функций приложения будет работать при подключении автономных или проводных VR-очков, предупреждают в компании. Пользователи приложения смогут в дополненной реальности рассмотреть товары в определенном магазине ГУМа и купить. Пилот виртуального ГУМа будет запущен в конце 2021 года.

Пока в проекте планируют участвовать только бренды самого Bosco (BoscoDonna, BoscoUomo, BoscoBambino и др.). «Номикс» рассчитывает, что им заинтересуются и другие компании. Партнеры планируют окупать инвестиции в приложение через аренду пространств внутри VR ГУМа, а также через продажу брендам рекламы в приложении, рассказал “Ъ” господин Абрамов. Он ожидает, что востребованность покупок в VR может повыситься в ближайшие три года.

Подобные проекты с использованием VR на российском рынке ритейла уже появляются, но для воссоздания целого пространства торгового центра технология ранее не использовалась, говорит основатель платформы HiPO София Кофманн. Успех проекта, по ее мнению, будет зависеть в том числе от того, какие бренды будут в нем участвовать. На первом этапе развития проекта, пока у него нет опыта продаж, сложности в интеграции могут стать барьером, предупреждает эксперт. Но если подключение к проекту будет удобным, он может быть успешен, допускает госпожа Кофманн. «Если сервису удастся воссоздать полноценный опыт покупок в бутике, это стимулирует продажи»,— рассуждает она.

По итогам 2020 года российский рынок виртуальной и дополненной реальности вырос на 16% и достиг 1,4 млрд руб., такие оценки приводились в исследовании «ТМТ Консалтинг» и Huawei. Речь идет о VR для обучения, дизайна, конфигурирования и других направлений. К 2025 году его объем увеличится до 7 млрд руб., но в основном за счет промышленного сектора, прогнозировали аналитики.

Препятствием для развития проекта может быть слабое распространение VR-устройств в России, считает топ-менеджер одного из ритейлеров. По его словам, разговоры о запуске той же виртуальной примерочной на рынке идут не первый год, но пока ни один проект так и не был полноценно завершен. Возможно, допускает эксперт, в перспективе технологии VR в ритейле будут развиваться по аналогии с QR-кодами, с помощью которых можно узнать дополнительную информацию о товарах.

Валерия Лебедева, Дмитрий Шестоперов, Арина Барабанова