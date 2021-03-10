В Анапе осенью начнут строить самую длинную деревянную набережную в мире

В Анапе осенью 2021 года начнут строить новую деревянную набережную, которая продлится от реки Анапки до Витязево. Как пишет издание «Анапское Черноморье», концепцию новой набережной представили на заседании общественного совета по развитию курортов и туризма администрации.

Протяженность новой набережной, которая не будет капитальным объектом, составит 12 км. Планируется, что ее построят из сибирской лиственницы. Набережную обородуют солнечными модулями и миниатюрными видеокамерами, которые должны обеспечить ночную подсветку и антивандальный контроль.

По словам главы Анапы Василия Швец, на первом этапе власти города хотят построить участок набережной от речки Анапки до военного технополиса «ЭРА».

«Затем будем двигаться дальше — до самой оконечности курортного села Витязево. Но уже сейчас понятно: будущая деревянная набережная станет самой длинной в мире. В других странах есть примеры подобных сооружений, но в меньшем масштабе», -подчеркнул мэр курорта.

Также Василий Швец отметил, что объект будет возводиться без ущерба окружающей среде.

Идею создания деревянной набережной, которая продолжит нижний ярус существующей набережной Анапы еще в декабре 2017 года предлагал куратор санаторно-курортного комплекса «Старинная Анапа» Михаил Мусаэлян. По его словам, такие проекты в т.ч., позволят привлекать туристов на курорт в межсезонье. В январе 2021 года власти Анапы актуализировали проект. Тогда сообщалось, что протяженность деревянной набережной составит около 15 км.

Как сообщал “Ъ-Кубань” в ноябре 2020 года на пляжах Анапы обустроили 10 зимних зон отдыха. Идею создать «зимние пляжи» предложил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, чтобы развивать на курортах региона круглогодичный отдых. В Анапе на берегу моря обустроили деревянные настилы, брендированные беседки, а также установили скамейки и урны. В планах обустроить еще несколько подобных зон на территории анапских санаториев и здравниц. Такие зоны отдыха на курорте появились на пляжах от Сукко до Благовещенской.

Кроме того, в середине декабря на Центральном пляже Анапы открыли зимнюю релакс-зону. Здесь туристы и жители курорта смогут полюбоваться морскими пейзажами и покормить лебедей.

Алексей Белянин