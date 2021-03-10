Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие лоты будут представлены на торгах 11 марта, во сколько оценивают письма, фотографии и документы А.В. Луначарского и какие снимки выделяются среди топ-лотов второй части аукциона.

27-й аукцион дома «12й стул» пройдет 11 марта. В двух частях здесь будет представлено 900 лотов. Наиболее интересна, на мой взгляд, первая часть торгов, которая объединит письма, фотографии и документы первого наркома просвещения советского государства А.В. Луначарского, графику художника-мирискусника Сергея Чехонина и скульптуры Сарры Лебедевой.

Все лоты происходят из архива Владимира Зельдовича, который был личным секретарем Луначарского в 1920 годы. Позже Зельдович работал в НКВД, где принимал участие в выпуске внутренних изданий наркомата, а еще способствовал поездкам за границу многих творческих деятелей.

Необходимо сказать, что в открытой продаже подобные архивные исторические документы практически никогда не появляются — в СССР такие бумаги в обязательном порядке передавались в архивы. Вероятно, предметы из аукционной коллекции принадлежали первой жене наркома просвещения Анне Александровне Луначарской, сестре революционера и философа А. Богданова. От Анны Александровны коллекция и попала к В. Зельдовичу, который в 1960 годы активно исследовал и публиковал архивы Луначарского.

Архив по старту оценивается в сумму около 3 млн руб.

Часть архива самого Зельдовича содержит сделанные им собственноручно фотографии периода работы в НКВД. В своем кабинете в 1927 году он фотографировал деятелей искусств, которым, видимо, помогал оформлять документы для выезда за границу: писателей И. Бабеля и Л. Леонова, поэтов В. Маяковского и А. Безыменского. Лот с контакт-принтами и прилагающимся одним стеклом-негативом стартует со 100 тыс. руб.

Во второй части аукциона среди топ-лотов фотораздела выделяются снимки Александра Родченко, всего их 15, а особенно «Портрет Маяковского, сидящего на стуле» 1924 года. Этот редчайший некадрированный вариант культовой фотографии поэта выставляется на торги со стартом 60 тыс. руб.