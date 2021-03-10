«Новинка может приятно удивить»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, какие у наушников плюсы и минусы.

Почти все последние новости компании Nokia связаны с развитием телеком-инфраструктуры. Реже, но тем не менее регулярно она представляет смартфоны на Android. Обычно это аппараты среднего и низкого ценовых сегментов. Но вот чего ждешь от финского гиганта в последнюю очередь, так это наушников. Поэтому я взялся за тест новой беспроводной полноразмерной модели Nokia E1200 при первой же возможности.

Изначально меня поразила цена. Для понимания вместо одной пары флагманских полноразмерных наушников AirPods Max от Apple можно взять 15 пар новинок от Nokia. И что же там будет при такой откровенной бюджетности? Ничего. Ничего противоречивого или поразительного. Но удивиться приятно между тем все равно можно.

Легкий матовый пластиковый корпус выполняет утилитарные задачи — быть практичным и долговечным. Он стоек к царапинам и ударам, но немного громыхает. По своим звуковым эффектам корпус Nokia E1200 напоминает самое первое поколение наушников Beats Solo. Жаль, но при цене новинки ждать от нее еще хоть сколько-нибудь серьезную защиту от пыли и влаги не стоит.

Также в наушниках не будет активного шумоподавления, сенсорного управления и премиальных материалов отделки. Для оголовья и амбушюр, разработчики Nokia E1200 выбрали синтетический материал, который отдаленно напоминает кожу. Внутри оголовья алюминиевые пластины и шарниры, позволяющие компактно складывать модель.

Для управления плеером через новинку придется использовать или голосовых помощников Google Assistant и Siri, или переключаться с помощью крупных прямоугольных кнопок. Они все собраны на левой чаше наушников. Одна из этих клавиш отвечает за принудительное усиление низких частот. Но, как показал мой опыт, без ее использования слушать музыку приятнее.

Если на материалах и дизайне сэкономили, что заметно в том числе и по устаревшему Micro USB-интерфейсу зарядки, то звук Nokia E1200 оказался удивительно неплох. Два драйвера по 40 мм каждый с сопротивлением 32 Ома способны воспроизводить файлы формата SBC на частоте от 20 Гц до 20 кГц на протяжении 40 часов максимум. Для соединения с источником звука в новинке используется Bluetooth 5.0 или провод с разъемом 3,5 мм.