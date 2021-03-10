В ПОЭЗ Астраханской области планируют открыть логистический центр Туркменистана

Туркменистан рассматривает возможность открытия логистического центра в портовой особой экономической зоне Астраханской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Территория ПОЭЗ рассматривается как площадка для оптимизации товарных потоков и усиления конкурентоспособности, инвестиционной деятельности, обеспечения экономического инструментария для работы экспедиторских и транспортных компаний, уточнили в правительстве.

Так, были достигнуты договоренности об организации встречи профильных структур Туркменистана и Астраханской области для детального обсуждения практических вопросов создания логистического центра.

Мария Шахрай