Годовая прибыль Inditex упала на 70%

Компания Inditex, крупнейший в мире ритейлер одежды, владеющий такими брендами, как Zara, Pull & Bear, Bershka, Massimo Dutti и другие, сообщила о падении чистой прибыли по итогам завершившегося финансового года на 70%. Как следует из отчетности компании, годовая прибыль Inditex составила €1,1 млрд. Выручка за отчетный период упала на 28% и составила €20,4 млрд.

За падением показателей стоит пандемия с ее последствиями для ритейлеров, физические магазины которых значительную часть года оставались закрытыми для покупателей. В некоторых странах магазины Inditex закрыты и сейчас, и доля закрытых магазинов компании составляет 15%. Однако та же пандемия способствовала резкому росту онлайн-продаж ритейлера. За отчетный период они взлетели на 77% и составили €6,6 млрд. Число посещений онлайн-магазина выросло на 50%. Растут продажи также через приложение Inditex для смартфонов, за минувший год оно было скачано 132 млн раз.

Алена Миклашевская