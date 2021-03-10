Чистая прибыль ЛУКОЙЛа в 2020 году упала более чем в 40 раз

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа за 2020 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 15,2 млрд руб., говорится в сообщении компании. Это более чем в 40 раз меньше, чем в 2019 году — 640,2 млрд руб.

Другие ключевые показатели:

Выручка — 5,64 трлн руб. (в прошлом году — 7, 84 трлн; –28,1%).

— 5,64 трлн руб. (в прошлом году — 7, 84 трлн; –28,1%). EBITDA — 687,1 млрд руб. (1,24 трлн; – 44,4%).

— 687,1 млрд руб. (1,24 трлн; – 44,4%). Капитальные затраты — 495,4 млрд руб. (450 млрд; +10,1%).

— 495,4 млрд руб. (450 млрд; +10,1%). Свободный денежный поток — 281,1 млрд руб. (701,9 млрд; –59,9%).

«Снижение глобальной экономической активности в связи с пандемией и последовавшее за этим беспрецедентное падение спроса и цен на углеводороды оказало негативное влияние на операционные и финансовые показатели Компании в четвертом квартале и по результатам 2020 года и продолжает оказывать негативное влияние в первом квартале 2021 года»,— говорится в сообщении компании.