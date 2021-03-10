В Каменском районе чиновница оштрафована за превышение должностных полномочий

В силу вступил приговор в отношении бывшего председателя комитета по управлению имуществом администрации Каменского района Ростовской области Натальи Данченко. Суд признал ее виновной в превышении должностных полномочий (ч. 1.ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Суд установил, что с августа 2017 года по июнь 2018 года, Данченко, будучи в должности председателя комитета, передала в аренду муниципальные земельные участки без проведения торгов хуторскому казачьему обществу «Малокаменское». «В результате были существенно нарушены законные права и интересы организаций и граждан РФ, а также причинен ущерб бюджету Каменского района в виде недополучения денежных средств от арендных платежей в бюджет района в крупном размере»,— говорится в сообщении.

В 2019 году суд назначил чиновнице наказание в виде судебного штрафа в 35 тыс. руб. Однако индивидуальный предприниматель, который пострадал от ее действий, подал жалобу, и приговор в силу не вступил. Областной суд Ростовской области изменил меру наказания на приговор суда и штраф в размере 50 тыс. руб.

Наталья Шинкарева