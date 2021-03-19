Задержка в признании

Название канадского ситкома про обнищавших богачей, поселившихся в глубинке, большинство зрителей мира впервые услышало несколько недель назад, когда он получил «Золотой глобус» как лучший комедийный сериал года. Меж тем «Шиттс Крик» выходит с 2015 года, все это время был локальным хитом и обрел заслуженную популярность лишь к финальному, шестому сезону

Сколотивший состояние на сети видеопрокатов миллиардер Джонни Роуз (Юджин Леви) обнаруживает, что напрасно доверял своему бухгалтеру, только когда налоговая служба выселяет его семью из роскошного особняка и описывает имущество. Теперь единственный актив Роузов — захудалый городишко Шиттс Крик, который Джонни когда-то купил сыну Дэвиду (Дэниел Леви) шутки ради. Остатки дизайнерской одежды распихиваются по чемоданам, и семья отбывает на новое место жительства — в Шиттс Крике им положены две бесплатные комнаты в мотеле. Жена Джонни, эксцентричная Мойра (Кэтрин О’Хара), бывшая актриса телевизионной мыльной оперы «Санрайз-Бей», в первый же вечер обнаруживает, что кто-то стянул крокодиловую сумку и брильянтовое колье, которое ей удалось втихаря пронести мимо налоговиков. Дэвид и его сестра Алексис (Энни Мёрфи), еще вчера крутившая романы с голливудскими знаменитостями, вынуждены ночевать в общей комнате через стенку от родителей. А Роузам-старшим приходится довольствоваться компанией местного мэра-грубияна Роланда Шитта (Крис Эллиотт) и его простодушной жены Джоселин (Дженнифер Робертсон), которая работает учительницей и гордится тем, что великовозрастные ученики пялятся на ее декольте.

Первый сезон сериала «Шиттс Крик» вышел в 2015-м на канадском канале CBC (а в США транслировался скромным кабельным каналом Pop TV) и поначалу отрабатывал небогатый сюжет «погнали наши городских в сторону деревни»: изнеженные богачи шарахаются от жутких реднеков. Лохматый мэр ест руками, в местной забегаловке заказанный с собой суп наливают в полиэтиленовый пакет за неимением контейнера, а женщины Шиттс Крика не понимают, что такое спа. Само название городка отсылало к поговорке «плавать в дерьмовом ручье без весла», а изрядное количество туалетных шуток — к легендарной роли Юджина Леви в «Американском пироге» (сыгравшие главные роли отец и сын Леви являются и авторами сериала). Критики отнеслись к простецкому ситкому без энтузиазма, отметив лишь, что он наследует классическим «Зеленым просторам», где столичный житель и его жена-фифа заделались фермерами, и «Задержке в развитии» про разорившихся богачей. В рецензии Variety на первый сезон было сказано и вовсе обидное: сериал — серьезный аргумент против импорта из Канады. Но постепенно «Шиттс Крик» ожил и задышал — обрел глубину, оригинальность и подлинное остроумие. И превратился в иллюстрацию расхожей байки о правилах смотрения длинных сериалов: надо, мол, перетерпеть первые два сезона, а потом начнется самый сок (на самом деле по-настоящему смешные и неглупые шутки замаячили уже с четвертой серии первого сезона).

По мере того как Роузы осваивались в Шиттс Крике, сюжет переворачивался с ног на голову: «дерьмовый ручей», кажется, изначально протекал у них в головах. Самовлюбленные, капризные и бестактные богачи совершенно оторвались от реальности за стеной своих денег, и Шиттс Крик становится их чистилищем, где они постигают подлинную жизнь, приноравливаются к ней и обретают рай. Очень скоро им самим становится очевидно, как сильно недооценивали они своих новых соседей, которые раз за разом демонстрируют великодушие и поддержку, не ожидая ничего взамен. На этом фоне и сами Роузы начали перековываться и сиять — и на поверку оказались вовсе не злыми клоунами, а милым и вздорным семейством со своими чудачествами и погремушками. Особенно выделялась Мойра, записная королева драмы в дизайнерских нарядах в стиле Мортишии Аддамс, при виде которых Пако Рабанн расплакался бы от нежности. Настоящим украшением шоу стали сверкающие стальной чешуей гигантские украшения Мойры и ее безумные парики, которым тележурналисты посвящали заметки и рейтинги. Информационный шум подхватил Netflix (в российской библиотеке сервиса «Шиттс Крика», впрочем, нет) и принес сериалу новую популярность — тут он тоже будто шел по стопам «Задержки в развитии», с которой случилась точно такая же история. Возможно, в росте популярности шоу свою роль сыграла и пандемия, когда миллионы людей почувствовали себя отрезанными от привычного образа жизни, подобно Роузам в их придорожном мотеле.

И вот уже после того, как вышел в эфир финальный шестой сезон, осенью 2020 года случилось небывалое: «Шиттс Крик» был номинирован на телепремию «Эмми» в пятнадцати категориях и выиграл в девяти — абсолютный рекорд и показательная задержка в развитии, учитывая, что предыдущие пять сезонов ни разу ничего не выигрывали. Так получил по заслугам сериал, который эволюционировал от ситкома с туалетными шутками до саги о смычке города и деревни и философской притчи о том, что мы можем обрести дом там, где и не чаяли.

Смотреть: «Кинопоиск»