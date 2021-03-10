В мэрии Екатеринбурга рассказали, на каких улицах не стоит парковать транспорт из-за уборки снега

Администрация Екатеринбурга предупредила жителей, на каких улицах города не стоит ставить автомобили из-за вывоза снега. Как сообщили в пресс-службе мэрии, сегодня, 10 марта, коммунальщики будут убирать снег с улицы Рассветной, дублера улицы Высоцкого и улицы Большакова.

Власти города просят не ставить на этих улицах машины вдоль обочин дорог, а также в «парковочных карманах». Во время уборки на участках будут установлены временные дорожные знаки «Стоянка запрещена», совмещенные с табличкой «Работает эвакуатор» и указанием диапазона времени их действия. Мешающие коммунальщикам автомобили сотрудники ГИБДД будут эвакуировать.

«Кроме того, коммунальщики совместно с экипажами ГИБДД выйдут на очистку мегаполиса "зеленой волной", когда уборочная техника в сопровождении машин автоинспекции встает "клином" и в режиме разрешающего сигнала светофоров на всем протяжении уборки чистит магистрали города. Такой режим ускоряет время уборочных работ и неоднократно доказывал свою эффективность»,— добавили в пресс-службе мэрии.