Стоимость жилой недвижимости в Сириусе за пять месяцев выросла на 40%

С октября 2020 года по март 2021 года стоимость жилой недвижимости в Сириусе, который в декабре 2020 года был признан федеральной территорией, выросла на 40%. Данные приводит агентство недвижимости Golden Brown Group. В некоторых проектах рост составил 72%.

К примеру, стоимость квартиры площадью 39 кв. м в одном из ЖК за указанный период выросла на 69%, с 7,4 млн руб. до 12,5 млн руб. Цена дома площадью 220 кв. м в коттеджном поселке увеличилась на 54%, с 28,6 млн руб. до 44 млн руб.

По прогнозам аналитиков компании, в 2021 году спрос на покупку жилья в Сириусе и его стоимость продолжат увеличиваться.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, с начала 2021 года спрос на жилую недвижимость в Сочи вырос на 30% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

С середины 2020 года в Сочи наблюдается ажиотажный спрос на премиальные объекты недвижимости. Продажи элитных загородных особняков увеличились на 97%, а стоимость квадратного метра в некоторых жилых комплексах доходит до 1 млн руб.

Наталья Решетняк