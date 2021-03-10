Уголовное дело возбуждено в отношении министра здравоохранения Республики Алтай

Министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко стал фигурантом нескольких уголовных дел о коррупции. По материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Республике Алтай дело также возбуждено в отношении помощника министра Рустама Туюнчекова. Они обвиняются в получении взятки, совершенное организованной группой, в крупном размере (пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба СКР.

Следствие считает, что подозреваемые с марта прошлого года по февраль 2021 года неоднократно получали от руководства трех коммерческих организаций взятки. Общая сумма подношений составила, по оценкам правоохранителей, 4,6 млн руб. Деньги они брали в качестве вознаграждения за заключение контрактов с подконтрольными поставщикам юрлицами, за предоставление преимуществ в ходе аукционов на поставку медобрудования и средств индивидуальной защиты медицинским организациям региона.

В настоящее время министр и его помощник задержаны.

По данным СКР, также возбуждены уголовные дела в отношении взяткодателей – руководителей трех коммерческих организаций. Они обвиняются в даче взятки в крупном размере должностному лицу (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ и ч. 5 ст. 290 УК РФ). В офисах компаний-поставщиков и в министерстве здравоохранения республики проходят обыски.

Сергей Коваленко был назначен министром здравоохранения региона в декабре 2019 года. Ранее (с 2017 года) он работал главным врачом Майминской районной больницы.

Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении еще одного главы Минздрава в Сибири – Ирины Солдатовой, руководившей системой здравоохранения Омской области с апреля по ноябрь 2020 года. Она подозреваются в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). В конце января 2021 года суд вынес решение о ее заочном аресте на два месяца. Следствие считает, что Ирина Солдатова и руководитель дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области Виктор Бабиков организовали заключение госконтрактов с аффилированными коммерческими организациями.

Оксана Павлова