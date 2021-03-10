Путин поручил доложить о ситуации с зарплатами бюджетников к 20 апреля

Президент России Владимир Путин поручил к 20 апреля подготовить доклад о системе оплаты труда работников организаций бюджетной сферы и соответствии ее уровня целевым показателям. Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Анализ должен учитывать сведения обо всех работниках, в том число замещаемых ими должностях, условиях замещения и общем трудовом стаже. Также там должна быть информация о соотношении среднемесячной зарплаты руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров организаций и зарплаты остальных работников организаций.

Напомним, с 2012 по 2018 год регионы в соответствии с первыми «майскими» указами президента доводили зарплаты 12 категорий работников бюджетной сферы до уровня не ниже средней по региону (для преподавателей вузов, врачей и научных работников — не менее двух средних зарплат), после чего должны поддерживать их на достигнутом уровне.

10 февраля 2021 года господин Путин на совещании с правительством обратил внимание на размер зарплат занятых в бюджетном секторе после жалобы старшего научного сотрудника одного из институтов Сибирского отделения. После этого Михаил Мишустин поручил Минтруду подготовить доклад об уровне зарплат бюджетников

Подробности — в материале “Ъ” «Окладоискатели».