Сибиряки досрочно вернули банкам 161 млрд рублей по ипотечным кредитам

В 2020 году в Сибири объемы досрочного погашения ипотечных кредитов увелиличь в 1,6 раза – до 161 млрд руб. В 2019 году, как сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России, досрочно было погашено 99 млрд руб. ипотеки. В числе регионов, где отмечены наибольшие темпы досрочного погашения – Кузбасс, Новосибирская область и Тува.

По словам первого заместителя начальника Сибирского ГУ Банка России Марины Асаралиевой, на фоне снижения ипотечных ставок в 2020 году (средняя ипотечная ставка по округу снизилась до 7,5%) усилилась конкуренция за платежеспособных заемщиков. «Многие заемщики видят в такой ситуации возможности по снижению своей ежемесячной нагрузки за счет перекредитования, использования программ рефинансирования», - говорит она.

Ранее эксперты, комментировали «Ъ-Сибирь», что, помимо сниженных ставок, на рост рефинансирования влияют каникулярные программы, которые предоставляются банками заемщикам, пострадавшим от COVID.

Всего в прошлом году банки выдали сибирякам ипотечных кредитов на 463 млрд руб., в результате ипотечный портфель к началу 2021 года вырос на 18,5%, до 980 млрд руб.

Анна Егорова