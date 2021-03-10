«Культура растет»

Власти Казани, несмотря на пандемию коронавируса, смогли сохранить практически прежний объем штрафов за нарушения правил парковки и благоустройства. За 2020 год административные комиссии взыскали с граждан и юрлиц почти 200 млн руб. Вместе с тем общее количество административных дел все же сократилось на 17%, поскольку действовал мораторий на штрафы для бизнеса за несерьезные нарушения, а муниципальные стоянки в начале эпидемии работали бесплатно. Если бы не эти меры, то чиновникам удалось бы дополнительно взыскать еще более 100 млн руб. штрафов. Эксперты считают, что это «большая недостача» для городского бюджета. Вместе с тем они полагают, что «излишний надзор с целью обескровить бизнес» будет мешать его восстановлению после «ковида».



Административные комиссии Казани в 2020 году рассмотрели 75,6 тыс. административных дел, связанных с нарушением правил благоустройства города и парковки на муниципальных стоянках. Это на 17% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщил начальник управления по организации деятельности комиссий Артур Мухаметшин на совещании в исполкоме Казани, которое провел вчера мэр Ильсур Метшин.

Господин Мухаметшин уточнил, что всего были наказаны 68,4 тыс. правонарушителей: им выписаны штрафы на общую сумму 257,2 млн руб. Годом ранее за 83,5 тыс. нарушений штрафы составили 258,2 млн руб.

Снижение количества административных дел чиновник связал с мораторием на штрафы для малого и среднего бизнеса. Он был введен по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина во время пандемии COVID-19 и действовал до конца 2020 года. В результате за нарушения правил благоустройства, не представляющие угрозы жизни и здоровью горожан, предприниматели получали лишь предупреждения. «Только по малому и среднему бизнесу вынесено 1045 предупреждений. Если бы эта сумма была в виде штрафа, то она составила бы около 91,5 млн рублей»,— сказал Артур Мухаметшин.

Также на сумме штрафов сказалось изменение режима работы муниципальных парковок в связи с пандемией. С 30 марта по 11 мая они были бесплатными ежедневно, а с 12 мая — по субботам, а также в будни — после 18:00. «Сумма штрафов за неуплату парковки могла бы превысить 22 млн рублей»,—предположил господин Мухаметшин. Согласно статистике исполкома, число дел по муниципальным парковкам снизилось до 45,2 тыс. (с 53,3 тыс. в 2019 году). Также федеральным законом был увеличен максимальный срок уплаты административных штрафов для бизнеса с июня и до конца 2020 года — с 60 до 180 дней.

На протоколы по ст. 3.16 КоАП Татарстана (нарушение правил муниципальных парковок) пришлись более половины всех административных дел. Также 4,6 тыс. дел были составлены по ст. 3.6 (нарушение правил благоустройства), 4,3 тыс. — по ст. 3.2 (нарушение правил уличной торговли). Еще 18 тыс. дел касались парковки на зеленой зоне (ст. 3.17).

Артур Мухаметшин резюмировал, что по итогам 2020 года удалось взыскать штрафов на общую сумму 191,5 млн руб. В 2019 году — 196,8 млн руб.

Ильсур Метшин заметил, что жители Казани стали «культурнее» и стали меньше парковаться на газонах и детских площадках, но «такие факты еще есть». Он отметил, что «работы много, но самое главное — воспитание человека». Он вспомнил, как еще до Универсиады «из окна проезжающей машины и бычки, и ПЭТ-бутылки летели — чего только не было!» «Сейчас культура растет. Это вопрос не штрафов, а повышения общей культуры и желания видеть свой город благоустроенным и комфортным»,— заключил мэр.

«Если бы штрафы за парковку и нарушение правил благоустройства взимались в полном объеме весь 2020 год, то общий размер поступлений с этой статьи доходов бюджета мог превысить 304 млн рублей. Всего бюджет недополучил порядка 113 млн рублей»,— говорит член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов. Он отмечает, что с точки зрения доходов города «это, конечно, достаточно большая недостача». «С другой стороны, эта мера позволила малому и среднему предпринимательству сэкономить на дополнительных издержках, что в какой-то мере может благотворно сказаться на экономике города в последующие годы»,— полагает он.

Кирилл Антонов