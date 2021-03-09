Крупные стройки приблизились к финишу Возведение и реконструкцию социальных объектов, среди которых лечебно-диагностический корпус детской краевой больницы и Театр Защитника Отечества, обсудили на краевом совещании под председательством Вениамина Кондратьева

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В регионе продолжаются масштабные стройки, которым на уровне региона придается особое значение. Губернатор Кубани указал на недопустимость отставаний от ранее установленных сроков. В частности, строительство лечебно-диагностического корпуса детской краевой больницы должно быть завершено в декабре этого года. В данный момент готовность объекта составляет 50%.

«Жесткие временные рамки мы должны соблюдать. Все работы необходимо организовать параллельно— и строительство, и закупку оборудования. Такой современный лечебно-диагностический корпус сегодня необходим Краснодарскому краю»,— отметил Вениамин Кондратьев.

В новом корпусе детской краевой больницы предусмотрены отделения экстренного и планового приема, реанимации и интенсивной терапии, офтальмологии, урологии и нейрохирургии, онкологии и гематологии, интенсивной терапии для новорожденных и дневной стационар. В учреждении будет работать отделение переливания крови со станцией криоконсервации и блок трансплантации костного мозга. Объект возводят по национальному проекту «Здравоохранение». Сейчас на строительной площадке задействовано 165 человек. Идут работы по устройству инженерных сетей, внутренней отделке помещений.

Еще одним объектом здравоохранения, который должен быть введен в эксплуатацию в ближайшее время, является акушерско-гинекологический корпус в Кореновске. Как сообщил первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко, строительство учреждения завершено, монтируемое оборудование— лифты, вентиляция, операционные— готово. Как только позволит погода, рабочие приступят к озеленению. Министерство здравоохранения края планирует закупить порядка пятисот единиц медоборудования.

Участники совещания также обсудили готовность здания Театра Защитника Отечества, который реконструируется по поручению Вениамина Кондратьева. Первый спектакль здесь планируют провести 9 мая. «Это было принципиальное решение: реконструировать бывший Дом офицеров и создать театр с профессиональной труппой, собственными постановками. Так мы создаем возможность для нашей молодежи лучше узнать историю, великое прошлое страны. Девятого мая Театр Защитника Отечества должен принять зрителей на свой первый спектакль»,— подчеркнул глава региона.

Как сообщил Андрей Алексеенко, в работах по воссозданию архитектурного облика здания Театра Защитника Отечества принимали участие лучшие реставраторы России. Они восстановили лепнину, которой уже более ста лет. Строители также усилили оконные и дверные проемы, укрепили фундамент здания, провели замену кровли и перекрытий. Закуплено и установлено новое инженерное оборудование и лифт.

Закончить все работы планировалось в январе этого года. По словам вице-губернатора, сдачу нового театра пришлось перенести из-за сложных погодных условий. «В настоящий момент на объекте задействовано 160 человек. Работы ведутся в две смены. До конца марта объект подготовим и будем передавать министерству культуры»,— доложил первый вице-губернатор Кубани.

Дом офицеров был построен в 1913 году. Здесь располагался совет рабочих, солдатских и казачьих депутатов, проходил единственный сольный концерт Сергея Рахманинова, а в 1921 году Самуил Маршак организовал здесь первый в России детский театр.

Участники совещания обсудили реконструкцию еще одного исторического здания, которое расположено на пересечении улиц Красноармейской и Гоголя в краевой столице. Здесь планируют разместить кубанский Дом журналистов. Как отметил Андрей Алексеенко, подрядчик завершил разработку проектно-сметной документации. Сейчас она проходит экспертизу. Для сохранности объекта выполнены работы по усилению грунта, оконных и дверных проемов.

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края