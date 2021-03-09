В Краснодаре до 2022 года спроектируют и построят восемь спортивных объектов

Власти Краснодара рассказали о восьми спортивных объектах на территории муниципалитета, которые в настоящий момент находятся в разных стадиях строительства и проектирования.

В их числе - спорткомплекс на ул. 70-летия Октября, 10/1, который 16 февраля был передан в управление дирекции спортивных объектов и готовится к открытию.

Разрабатывается обновленная документация второй очереди строительства комплекса на ул.Вавилова, 37. В состав его войдут открытые спортивные площадки и легкоатлетическое ядро, которые разместятся на территории площадью 11, тыс. кв. м. Заявка будет подаваться на 2022 год.

Завершается работа над проектно-сметной документацией комплекса для занятий прыжками на батуте и спортивной акробатикой, мини-футболом, гандболом, баскетболом, волейболом и борьбой на ул. 1-ой Тихой, 10. Также в 2022 году ждет финансирования батутный комплекс на ул. Фадеева, 421/1 площадью 2,4 тыс. кв. м. Оформляется передача в бессрочное пользование земельного участка площадью около 7 тыс.кв. м. на ул. Домбайской, 8/1 под центр единоборств, готовится проект планировки территории. На проектирование еще двух объектов заключены муниципальные контракты.

В общей сложности в составе восьми спортивных объектов, которые находятся на стадиях строительства и проектирования в 2021 году, будут созданы шесть залов для борьбы, пять баз для игровых видов спорта, две базы для занятий прыжками на батуте и спортивной акробатикой и скалодром.

Ольга Логинова