Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров в колониях и СИЗО

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет руководству региональных управлений ФСИН инициировать блокировку номеров мобильной связи в подведомственных учреждениях. Авторы законопроектами законопроекта выступили главы трех думских комитетов Василий Пискарев, Александр Хинштейн и Павел Крашенинников (все — «Единая Россия»).

Блокировке будут подлежать номера как физических, так и юридических лиц. Порядок взаимодействия ФСИН и операторов определит правительство России. Операторы будут обязаны оказывать содействие руководству колоний и СИЗО.

Согласно пояснительной записке к закону, ежегодно в учреждениях ФСИН изымается свыше 5 тыс. мобильных. Они зачастую используются осужденными или подозреваемыми для совершения преступлений, в том числе мошеннического характера. По информации ФСИН, телефоны используются для «оказания давления на свидетелей, организации координирования действий членов организованных преступных групп, находящихся на свободе, поставок запрещенных предметов, наркотических средств, а также в экстремистских целях».

Подробнее об инициативе — в материале “Ъ” «Абонент временно несвободен».