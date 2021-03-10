Выборы ждут на поверхности

В 2020 году поступления от наружной рекламы в бюджет Нижнего Новгорода сократились вдвое, до 62 млн руб. В администрации города говорят, что падение связано с рассрочкой арендных платежей, предоставленных владельцам рекламных конструкций, которые во время пандемии потеряли большую часть клиентов. Участники рынка называют предложенные им меры поддержки недостаточными и полагают, что в 2021 году рынок наружной рекламы не восстановится, но выборный год может компенсировать часть потерь за счет размещения политической агитации.



Поступления от наружной рекламы в бюджет Нижнего Новгорода в 2020 году снизились до 62 млн руб. По данным городского департамента градостроительного развития и архитектуры, годом ранее эта сумма составляла 135,7 млн руб. В мэрии пояснили, что по результатам торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, в бюджет города поступают как единовременные, так и ежемесячные арендные платежи на протяжении всего срока действия договоров. В прошлом году в качестве единовременных выплат поступило 12,5 млн руб., что в четыре раза меньше, чем в 2019-м. Поступления по ежемесячным платежам составили 49,5 млн руб. — на 42% меньше, чем в 2019 году. В 2021 году от единовременных выплат в бюджет поступит только 1,6 млн руб., от ежемесячных — 98 млн руб.

Как сообщал ранее “Ъ-Приволжье”, весной 2020 года из-за пандемии коронавируса и введенного режима повышенной готовности, когда нижегородцы оказались заперты дома, компании начали массово отказываться от размещения рекламы на билбордах и цифровых стендах. Первыми отозвали заявки сотовые операторы, торговые центры, организаторы концертов и массовых мероприятий, кинотеатры, банки, магазины одежды и мебельные фабрики. Заместитель директора МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры», начальник управления рекламной службы города Александр Саляев пояснил, что отток связан с тем, что в кризисных ситуациях компании в первую очередь сокращают рекламные бюджеты. В качестве мер поддержки владельцам конструкций администрация города предоставила отсрочку по арендной плате с 1 марта по 31 августа 2020 года, половину этой суммы компании должны были погасить до 25 декабря, вторую перенесли на 2021 год и разбили на несколько равных платежей.

«Снижение поступлений в городской бюджет напрямую связано с предоставлением этой отсрочки. Резкое сокращение единовременных выплат с 12,5 млн руб. в 2020 году до 1,6 млн руб. в 2021-м обусловлено тем, что количество мест под размещение рекламных конструкций ограничено. Схема распределения мест была запущена в 2015 году. Тогда же были разыграны конкурсы. Часть из них закончилась в 2018–2019 годах. После этого они были отыграны снова. На 2020 год осталась очень небольшая часть договоров, которые сейчас будут разыграны снова», — пояснил господин Саляев.

В 2020 году операторы наружной рекламы сочли предложенные им меры поддержки недостаточными и обратились к губернатору Глебу Никитину, главе областного минпрома Максиму Черкасову и бывшему на тот момент главой Нижнего Новгорода Владимиру Панову с просьбой признать их пострадавшей отраслью, но этого не произошло. Они также просили распространить период отсрочки по арендным платежам до 2022 года, но получили отказ.

Директор рекламного агентства «Стронга» Светлана Гонова полагает, что в 2021 году рынок наружной рекламы не сможет восстановиться до доковидного уровня. «Если говорить о всех видах рекламных поверхностей, на сегодня около 80% рекламных поверхностей в городе пустуют. Мы наиболее активно работаем с базовыми клиентами, которые не оставили нас в пандемию и достаточно оперативно вернулись на рекламные поверхности летом 2020 года. Но это примерно 10% наших клиентов. Новых клиентов единицы. Были всплески, связанные с выходом на рынок таких новых сервисов, как "Самокат" или "Яндекс.Еда", но это точечные, анонсные программы».

В 2021 году владельцы рекламных поверхностей по договору с мэрией отдадут часть конструкций под рекламу, связанную с 800-летием Нижнего Новгорода. По условиям контракта владельцы рекламных конструкций обязаны предоставлять поверхности для размещения социальной рекламы и праздничных материалов на безвозмездной основе. По данным мэрии, под эти цели планируется задействовать 80 щитов формата 6х3м, столько же рекламных конструкций формата 1,2х1,8 м и электронные экраны.

Операторы наружной рекламы рассчитывают, что в 2021 году часть потерь владельцам конструкций компенсирует политическая реклама. «Год проходит под эгидой выборов в Государственную думу РФ и законодательное собрание Нижегородской области. Операторы наружной рекламы строят свои планы в надежде на агитационную кампанию», — подытожила Светлана Гонова.

Андрей Репин