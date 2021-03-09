Патентный суд прекратил охрану товарного знака «Му-му» за петербургской компанией

Суд по интеллектуальным правам вынес решение о досрочном прекращении охраны товарного знака «Му-му» за ООО «Лаком», приобретшем его 11 лет назад. Иск о прекращении охраны подала «Кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской».

Об этом сообщает «Интерфакс». Согласно информации в деле, исковое заявление было подано фабрикой 3 ноября прошлого года. Сам товарный знак «Му-му» был зарегистрирован в 2000 году по 30-му классу МКТУ (вафли; галеты; кондитерские изделия мучные; печенье; пирожные; торты; пряники). ООО «Лаком» приобрело ТЗ в 2010 году.

Другие сведения о деталях судебного спора в настоящий момент неизвестны. На момент написания новости в системе «КАД Арбитр» решение суда еще не опубликовано.

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